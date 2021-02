El recuerdo de Azucena: la “bruja” reveló su casamiento secreto con Menem y el último ritual de paz para su “gran amor”

La historia de Carlos Saúl Menem con Azucena Agüero Blanch tiene muchos años, desde que el difundo ex presidente era gobernador de La Rioja, allá por los ’80.

Con el correr de los años mantuvieron el contacto y hoy, a horas de la muerte, el dolor la invade, pero lo recuerda con mucho amor. “Mi dolor es…nunca imaginé que me iba a doler tanto, tanto, tanto la muerte de un ser humano”, dice Azucena a Los Andes.

“Por supuesto que yo ya sabía esto, estuve muy unida a él. Estoy destrozada, mi dolor es inmenso, yo lo amaba, pero se sabía esto”, se sincera. Asegura que no estaba preparada por más que lo creía, y que ha llorado mucho. “Lo amo, me cuesta creer que ya no va a estar pero tengo los recuerdos más increíbles de él, los regalos los conservo como oro”, dice la mendocina que supo tener una apasionada historia de amor con Menem.

Sabida su generosidad a la hora de los obsequios, Agüero Blanch no fue ajena a los cortejos del riojano porque le regaló “todo lo que existe en el planeta tierra, viajé, fui tapa del New York Times gracias a él, tapa de revistas gracias a Menem, me fue bárbaro en la vida gracias a él, le debo todo. Fue muy bondadoso conmigo”.

“Todos los regalos los atesoro, pero el que más me sorprendió fue un anillo que tiene un diamante, que me lo regaló para mi primer cumpleaños con él. Me sorprendió por lo costoso, me regaló camioneta 4x4, viajes, joyas, de todo”, dice.

Azucena, junto a Carlos Menem (Archivo / Gentileza)

Nacida un 28 de abril, taurina, Azucena es también artista plástica aunque se siente orgullosa de decir que hace más de 40 años, es “la bruja de Menem” como ella misma lo ha definido. Recuerda que además del amor, ella trabajada con talismanes y amuletos para el ex senador nacional. Además, “hice trabajos con aceite de cocodrilo, que es con lo que yo me muevo y la verdad es que nos queríamos mucho, nos respetábamos mucho, fuimos muy felices”.

El ritual de paz

Consultada sobre si cree que el ex mandatario descansará en paz, no duda en afirmarlo porque “se le hizo un ritual, apenas falleció yo me encargué de eso”.

“Manejo 33 personas que son mi grupo, se le hizo un ritual con aceite de cocodrilo para la calma, la paz, quemarle el karma si hubo algo malo en su vida y la verdad es que se fue muy en paz. Yo no soy amiga de Zulema Yoma pero sí sé por intermediarios y gente que estaba alrededor, que murió de la mano de Zulema, que fue la mujer que más amo en la vida. Se fue muy tranquilo y en paz”, comenta.

El pedido fue por parte del propio Menem, días antes de que fuera internado. “La última vez fue por WhatsApp en donde me pidió que hiciera un ritual porque estaba muy mal, que por favor, y que confiaba ciegamente en mí porque siempre confió en mis talismanes”, recuerda.

“Yo lo conocí cuando era Gobernador y hasta el día de hoy, estuve al lado de él, de alguna forma u otra, vía telefónica o por intermedio de otra persona. Siempre estuvimos juntos”, cuenta.

La complicidad entre milanesas y champagne

Como toda historia de amor, hay momentos y códigos que son propios de dos personas se conectan. En el caso de Azucena y Menem, las milanesas con papas fritas eran uno de ellos. “Cuando nos conocimos me preguntó qué me gustaba comer y le dije milanesas con papas fritas, entonces cada vez que nos veíamos, yo comía eso porque son mi deleite”, dice entre risas. Entre sus citas preferidas había almuerzos, cenas y reuniones.

El champagne era otro de los placeres que compartían, a tal punto que cuando expuso la muestra “Yo presidente” en Mendoza, para los presentes hubo pizza y bebida burbujeante, en su honor.

Azucena Agüero Blanch - Archivo / Los Andes

“Él es híper bondadoso con la palabra, porque la gente no te dice que estás linda, qué rico es tu perfume, la gente se niega a eso. Su calidez, el ser brillante, porque lo que más seduce es la inteligencia y es un hombre brillante y un estadista impresionante. Lo recuerdo todos los días de mi vida en todo, en su mirada, en su rostro, en su calidez de voz, en las caricias en todos, lo voy a recordar siempre de la misma forma.”, cuenta recordando sus virtudes.

El amor que se consagró en una unión secreta

“Me casé dos veces legalmente, respeto a mis maridos, del segundo quede viuda pero los adoré y nunca los engañé ni los traicioné. Pero mi historia con Menem… Cuando me casé con mi segundo marido, Menem venía incorporado, sabía que yo iba a decir que era el amor de mi vida y todo lo demás porque yo no miento”, confiesa Azucena.

Y a partir de allí contó cómo fue una unión secreta que se concretó “en la época de romance” y de la cual no contará detalles, sólo dirá que aquel momento “fue muy mágico, increíble y maravilloso”.

“Hicimos un casamiento en la época de romance, un casamiento esotérico, dentro de la magia, con él, un ritual mágico”, cuenta con la intención de mantener el misterio pero continúa: “Yo manejo 33 chamanes del mundo, fui nombrada chamana número 1 en la Pirámide del Sol, en México”.

Entrando en la ceremonia, sólo confesará que “se hizo un ritual con los chamanes y conmigo en un lugar mágico que se preparó para eso con un mandala gigantesco, y ahí se unió en matrimonio esotérico, que no tiene validez de papeles, pero fue muy mágico”, rememora.

“Él era un adicto a mí, no solamente la magia, lo otro también”, cierra una Azucena risueña en relación a la intimidad con Carlos Menem, su gran amor.