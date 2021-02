El radicalismo criticó al PJ tras el no a la reforma de la Constitución

El Partido Justicialista decidió no acompañar el proyecto de reforma de la Constitución, que impulsa el gobernador, Rodolfo Suárez, y que fue también una promesa de campaña. La negativa del principal partido opositor echa por tierra la posibilidad de que el radicalismo pueda avanzar en este tema, lo que derivó en el enojo de los principales referentes del oficialismo, que acusó al peronismo nuevamente de entorpecer la posibilidad de aggiornar la Carta Magna de Mendoza.

Uno de los que se refirió al hecho fue el vicegobernador, Mario Abed. En declaraciones en la red social Twitter, no dejó de abrir la puerta a una negociación y buscó la reflexión del partido que conduce la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti.

“La reforma de la Constitución Provincial no se hace encerrados entre cuatro paredes y por un puñado de personas en la Legislatura: sólo tratamos la posibilidad de convocar para que los mendocinos y mendocinas opinen y decidan sobre esto. Le pido a la oposición que honre los compromisos democráticos y no le quite a los mendocinos y mendocinas la posibilidad de elegir y decidir”, expresó.

Quien también habló fue el presidente de la UCR local, Tadeo García Zalazar, quien indicó que que con el no a la reforma, el peronismo le está diciendo “no al ahorro, no al Equilibrio Fiscal, no a la autonomía municipal, no a limitar reelecciones, no a representación de los departamentos...”

Por su parte, el senador nacional Julio Cobos también se lamentó de la decisión del PJ. “Estábamos frente a la oportunidad histórica de discutir la reforma integral de la Constitución sin el escollo de siempre de la posible reelección del Ejecutivo. Es una lástima que el principal partido opositor lo limite a una enmienda y no dé la discusión seria que se requiere”, comentó.

Otra de las legisladoras nacionales que opinó fue Claudia Najul: “La máquina de obstruir en que se ha convertido el PJ mendocino en los últimos años desbloqueó un nuevo nivel: no solamente no dejan gobernar a Rodolfo Suárez en medio de una pandemia, ahora confirman que tampoco quieren que los mendocinos y las mendocinas vivan mejor”.

“Queremos reducir el gasto político, construir un Estado acorde a las necesidades de estos tiempos y a potencialidades de nuestro suelo Pero el PJ local hace rato no distingue Estado de partido ni militantes de ciudadanos La acumulación de poder puede más q el progreso de Mendoza”, agregó.