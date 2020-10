El presupuesto de la DGE incluye $300 millones para conectividad

La Dirección General de Escuelas (DGE) presentó en Legislatura el presupuesto educativo proyectado para el año próximo. El titular de la cartera, José Thomas, hizo hincapié en el fuerte desembolso que se hará en Infraestructura Escolar, el subsidio al transporte escolar y docente y particularmente en la mejora de la conectividad, a la espera de un ciclo lectivo 2021 con poca presencialidad y mucha aula virtual.

Thomas aseguró que 3,5% de alumnos no tienen acceso a puntos de conexión. Por ello, es que se planteó la necesidad de hacer una inversión de U$S 250.000 ($300 millones) en conectividad de escuelas en la red del Estado provincial (RED ONE).

El titular del Gobierno Escolar resaltó que “a principios de año teníamos 17 mil chicos desconectados, no sólo por falta de dispositivos, sino por falta de todo tipo de conectividad. A hoy hemos conectado 4.660 chicos con distintos tipos de soluciones tecnológicas y lo que nos queda pendiente es un 3,5% de alumnos del total”.

“Lo que plantea Thomas es llegar con soluciones tecnológicas a los 3,5% de alumnos que no tienen conectividad, que no significa que no tengan educación, sino que se llega con fotocopias, cuadernillos a 15 mil alumnos”, indicó el subsecretario de Administración Gabriel Sciola.

Además, antes de fin de año se hará entrega de 1500 módem, 500 notebooks y 470 celulares y “para el presupuesto del año que viene tenemos $50 millones en inversión de computadoras o teléfonos para los chicos”, aseguró Sciola.

La pandemia y la educación vienen lidiando desde hace meses, pese a los esfuerzos que destaca el Gobierno Escolar, 15 mil chicos aún no tiene acceso a internet, de los 377.000 alumnos de todos los niveles que hay en la provincia. Los funcionarios resaltaron que la educación llega a través de cuadernillos y fotocopias, pero disminuir esa brecha es una de las prioridades. Con una inversión de $300 millones, se pretende llevar los actuales 1800 puntos de conexión que hay en la provincia, a más de 2000.

Esta inversión representa implica un incremento de la cobertura del 20%. “La RED ONE es una red integral donde están los prestadores como ITC, Airlink, Movistar, todas las compañías que existen en la provincia. Se licita el punto y la cantidad de megas que llegan a ese punto”, indicó Sciola.

Los alrededor de 360 puntos nuevos reforzarán a los ya existentes ampliando el ancho de banda. También llegarán a lugares en donde no había conexión, como Ranquil Norte en Malargüe, y en el secano lavallino, al norte de la provincia.

Los municipios de toda la provincia han hecho su aporte con 109 puntos de conexión, que se suman a estos 1800 en donde ha invertido la provincia. “Estamos trabajando en ampliar la conectividad en Tupungato, Malargüe, Lavalle y Godoy Cruz”, destacó el funcionario. El objetivo de estas acciones es para que quienes no tengan acceso, puedan asistir a un lugar que sí lo tenga.

De los $48.296.395.822 de presupuesto, “casi el 94% está destinado a los salarios docentes y de todo el personal educativo. Pero para el ciclo lectivo 2021 vamos a mejorar la conectividad a través de Escuela Digital Mendoza, las aulas digitales, la conectividad en las escuelas y queremos llegar a los hogares con soluciones de conectividad a través del programa que implementamos a partir de la emergencia social denominado Tu ayuda nos conecta”, expresó ayer Thomas ante legisladores y legisladoras provinciales vía ZOOM.

El 6% restante tiene como fin afrontar gastos operativos de las escuelas, donde se incorpora el programa Mendoza Educa para que cada escuela cuente con recursos en bienes u horas, según lo que decidan los equipos directivos.

El Gobierno escolar señala tres ítems que van a educación, pero que no están contabilizados en los 48.296 millones pesos: en Infraestructura Social y Básica se ha previsto $1.349.953.118 (76% más que en 2020); en subsidio al transporte público, $215.000.000 (40% más que para este año), y la ya mencionada partida de conectividad $300.000.000 (59% más).

Estas partidas aportan $1.864.955.139 que redondean un presupuesto educativo de $50.161.350.96.

20% del presupuesto va a educación

La educación mantiene el mismo peso en el reparto presupuestario

Para este año, los fondos disponibles eran $ 44.540 millones, que representaban el 20% del Presupuesto 2020, dos puntos por encima del peso relativo de 2019.

Para el 2021, los números casi no difieren, partiendo de un presupuesto provincial de aproximadamente $238 mil millones, los $48.296.395.822 millones significan un 20,2%.

Al adicionarle el monto que se inyectará en infraestructura escolar, subsidio al transporte público y conectividad, tasado en $1.864.955.139 que redondea una partida de $50.161.350,96 incrementa la porción de la torta provincial llegando al 21%.