El posteo de Milei después de la marcha universitaria

Una vez más, el presidente Javier Milei, aceleró en la curva, como se dice vulgarmente. Ante la marcha universitaria, no sólo no modificó sus planes de vetar el financiamiento sino que continuó con su encendida crítica a los manifestantes, no así a la causa, en las redes sociales.

“Si para enfrentar a uno sólo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble”, comienza el tweet que posteó Milei este miércoles por la noche.

Si para enfrentar a uno sólo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble (en este caso es una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre) eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía.

Haremos Argentina grande de nuevo. — Javier Milei (@JMilei) October 2, 2024

En el posteo opina que en esta ocasión la “causa noble”, es “una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre”.

“eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía” califica el presidente. Y cierra con una clásica frase del presidente y candidato presidencial estadounidense Donald Trump, aunque adaptada: “Haremos Argentina grande de nuevo”.

Aunque hay que advertir que esta vez la acelerada no fue tan grande como durante y luego de la primera marcha universitaria, a fines del mes de abril.

En esa oportunidad incluso había publicado una imagen de un león con una tasa de café en la que decía “lágrimas de zurdos”. Esta vez, la velocidad no fue tan alta.