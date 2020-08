El PJ y Ramón se ponen en alerta por la reforma constitucional que propone Suárez

La oposición quedó sorprendida por el envío -sin aviso- por parte del Gobierno del proyecto que propone reformar la constitucional provincial. En ese contexto, hoy el presidente del PJ mendocino, Guillermo Carmona, salió a reclamarle a Rodolfo Suárez por no haber consultado previamente al partido sobre la necesidad de encarar esta reforma. Y desde Protectora, la fuerza que lidera José Luis Ramón, adelantaron su rechazo al proyecto.

Carmona anunció que antes de tomar una postura sobre el tema, el peronismo convocará a la “Comisión de los Equipos Político-Técnicos de Asuntos Institucionales y Constitucionales, especialistas en la temática y el Consejo Provincial partidario. Asimismo, impulsaremos un amplio proceso de consulta a nuestra militancia, ajustada a las limitaciones establecidas por la pandemia en pos de definir un mandato del Partido Justicialista de Mendoza en relación con esta temática”.

El titular del partido, que aprovechó una vez más un comunicado partidario para emprenderla contra el ex gobernador Alfredo Cornejo, acusó a Suárez de “tergiversar” y “estafar a la opinión pública” porque habla de consensos y, asegura el presidente del PJ, “existen en una temática de tal relevancia política e institucional. Una vez más expreso, como lo he hecho ante anteriores iniciativas del Poder Ejecutivo, que no hay consenso posible sin diálogo institucional previo y sin un amplio y transparente proceso participativo que involucre no solo a los partidos de la oposición sino también a las instituciones representativas del conjunto de la sociedad mendocina”.

La reforma que propone el Gobierno propone, entre otras cosas, reducir a la mitad la Legislatura, eliminar las elecciones legislativas de medio término en Mendoza y limitar las reelecciones de senadores, diputados y concejales.

El peronismo, por lo pronto, aún no se ha pronunciado específicamente sobre estos aspectos. Según expresa Carmona en el comunicado, el PJ buscará “alcanzar una posición que exprese al conjunto del peronismo y de las fuerzas que integran el Frente de Todos en relación a esta temática, a partir de la adopción de criterios que sean compatibles con la histórica posición del Justicialismo a favor de una reforma amplia e integral de la Constitución Provincial, alcanzada a través de un proceso pre constituyente y constituyente participativo”.

Ramón no quiere reforma

Por el lado de Protectora también se manifestaron en contra del proyecto presentado por Suárez, y acusaron al radicalismo de intentar “concentrar el poder acallando voces disidentes”.

El partido liderado por José Luis Ramón (enfrentado ahora con Mario Vadillo y Marcelo Romano) aseguró que el Gobierno habla de disminur el costo de la política “para encubrir un intento de hegemonizar el poder en el órgano legislativo, eliminando las elecciones de medio término, que plebiscitan la gestión y equilibran la representación”.

Por otro lado, considera que un tema “fundamental” como lo es la reforma constitucional “debería empezar por una convocatoria amplia a todos los sectores con representación política, a debatir públicamente, de cara a la sociedad, para finalmente consensuar y presentar un proyecto”

Pero también acusa una “incoherencia” de la UCR en el plano local y nacional: “Sostienen en el plano provincial la necesidad de discutir una reforma en medio de la pandemia y de manera remota, mientras que el mismo partido postula exactamente lo opuesto en el plano nacional, queriendo detener las discusiones de leyes comunes y sobre los temas de fondo que los argentinos necesitan”. Esto último, en referencia a la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández y que Juntos por el Cambio rechaza.

“Esta incoherencia, demuestra el doble discurso entre estar en el gobierno y ser oposición, a las que el gobierno provincial Pro-Radical nos tiene acostumbrados”, finaliza el comunicado del partido de Ramón.