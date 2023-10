El PJ vuelve a reunirse luego de la dura derrota provincial: quién no fue invitado

Sin margen de tiempo, el Partido Justicialista vuelve a reunirse luego de la durísima derrota que sufrió el 24 de septiembre, para ya centrarse de lleno en las elecciones nacionales, que será el próximo 22 de octubre y que tiene a Sergio Massa como candidato a presidente (por Unión por la Patria).

La reunión será este lunes a media mañana en la sede del PJ provincial, y están invitados la gran mayoría de los intendentes del PJ, más algunas figuras clave, tales como la presidenta del partido, Flor Destéfanis; la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti; y también la principal referente de Massa, la rivadaviense Gabriela Lizana.

También será importante la participación de Martín Aveiro, indentente de Tunuyán, pero sobre todo porque es el candidato a diputado nacional con chances de entrar (está primero).

No obstante, fuentes del PJ confirmaron a Los Andes que hubo un jefe comunal que no estuvo invitado: Roberto Righi, quien en las provinciales “saltó” del PJ a La Unión Mendocina de Omar De Marchi. “Al que se invitó fue a Edgardo González (intendente electo) pero no al Roberto. Creemos que a la próxima reunión podría ir, pero hoy no”, zanjaron.

De todos modos, se excusaron al indicar que “no se trata de una reunión grande” y que será el puntapié luego de la elección provincial, para enfocarse “de lleno en la nacional, con el objetivo de recuperar espacio en Mendoza para Sergio Massa”.

Si bien todos los intendentes -salvo el mencionado Righi- están invitados, se cree que no participará Emir Félix, de San Rafael, teniendo en cuenta que este lunes es el día del municipio; y además porque al mediodía se desarrolla el tradicional almuerzo de las fuerzas vivas. Allí estará también el gobernador Rodolfo Suárez.