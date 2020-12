La unidad no fue completa y el PJ tendrá internas en cuatro departamentos

El Partido Justicialista consiguió la tan ansiada lista de unidad en Mendoza, pero habrá disputa en algunos departamentos de la provincia, en los cuales otras agrupaciones consiguieron los avales necesarios e intentarán hacer pelea al oficialismo liderado por la próxima presidenta del partido, Anabel Fernández Sagasti, con acuerdos con los intendentes. San Martín, Guaymallén, Malargue y General Alvear serán los 4 departamentos en los que los afiliados del PJ deberán ir a votar el 20 de diciembre por las conducciones territoriales del peronismo.

Según informó a Los Andes Carlos Blanco, presidente de la Junta Electoral, se presentaron listas cortas en estos departamentos, por lo que solamente competirán en el ámbito comunal, ya sea en la categoría de presidente departamental, como también congresales provinciales.

“Todas consiguieron los avales correspondientes para poder presentarse”, destacó Blanco, además de la lista Ser Mejores, que es la que lidera la Senadora Nacional.

Guillermo Carmona, actual presidente peronista, sostuvo que por la pandemia “no ha sido fácil llevar adelante el proceso electoral. Hay que hacer esfuerzos para lograr coincidencias y lo hemos podido hacer”.

En tanto, respecto a las listas internas, dijo que los procesos “han sido democráticos y dan estricto cumplimiento a las legislaciones partidarias”.

“Desde el punto de vista político que haya listas no nos puede hacer presuponer nada, ni subestimar ni sobreestimar. Serán los afiliados los que determinen quienes estarán en los partidos”, aclaró.

Dentro del peronismo manifiestan con satisfacción el haber llegado a una lista de unidad entre los diferentes sectores políticos internos, y si bien no sostienen que sean “casos aislados” las listas “disidentes” a la oficialista, hay un dato que las une a las 4: en ninguno de esos departamentos gobierna el peronismo.

“Donde no hay un gobierno peronista departamental suele haber una tendencia mayor a la dispersión, más allá a que ciertas figuras estén alineadas con los dirigentes que conducen el partido”, señalaron desde el partido.

Las listas

Por el lado de Fernández Sagasti y los intendentes (Emir Félix, Matías Stevanato, Roberto Righi, Martín Aveiro, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta), presentaron candidatos bajo la lista Ser Mejores.

El otro espacio en pugna es Gesta Justicialista, alineada al médico Jorge Pujol y la ex legisladora Elena Giordano de La Rosa, que reunió a otros sectores (como grupo Renacer Justicialista y Militancia Justicialista) y si bien no llegaron con los avales (tuvo 2.904) para presentar la lista provincial, jugará en los departamentos San Martín y Guaymallén.

En Tupungato hubo acuerdo entre tres agrupaciones (una de las que lidera la dirigente Flavia Manoni de Gesta Justicialista) y quedaron juntos bajo el ala oficialista de Ser Mejores.

En San Martín, aparece otro espacio llamado Militancia en Acción; en General Alvear, otra que tiene el título de Lealtad Alvearense; y la malargüina Lealtad Peronista.

En San Martín está la lista de unidad, que la integran el ex presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús (que irá como presidente) y también tiene el apoyo del ex intendente, Jorge Giménez.

No obstante, un desprendimiento del espacio del ex jefe comunal es Militancia en Acción, que lleva como candidato a presidente departamental a Sergio Tussedu ex subsecretario de Administración de Giménez.

En tanto, la lista de Pujol tiene la influencia de uno de los sectores llamado Militancia Cuyo, y lleva al ex concejal Carlos Morales como presidente.

En Guaymallén, departamento más poblado de la provincia, también habrá disputa. De la lista Ser Mejores indicaron que uno de los que influyó fuertemente fue el senador, Alejandro Abraham, y de los candidatos, tendrá a Leonardo “Turquito” Riveros como presidente. De hecho, el legislador lo felicitó el 11 de noviembre cuando surgieron los nombres de los que integraban los puestos más importantes de la boleta.

Marcando diferencias con la influencia de la lista oficialista, desde Gesta Justicialista proponen dirigentes alejados a Abraham, como Luis Gómez y la ex directora de la escuela Hogar Eva Perón, Victoria Panero. Además, Pujol destacó que en ese departamento también cuenta con el acompañamiento de la diputada Silvia Stocco, así como también el arquitecto Vicente Oscar Abbate, ex funcionario del ministerio de Ambiente durante la gobernación de Francisco Pérez.

Ya en el sur provincial, Alejandra Fiaschi, ex concejal de General Alvear, es la que encabeza la lista a presidenta del oficialismo. No obstante, quien la enfrenta es Néstor Otero, actual presidente del PJ, quien lidera el espacio Lealtad Alvearense.

Finalmente, en Malargüe, Daniela Favari, también concejal del departamento sureño, es la dirigente que irá de cabeza en la lista de Fernández Sagasti. Frente a ella estará Rodolfo Cabeza, ex edil y que pertenece al sector de José Barro, ex candidato a intendente.