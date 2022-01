El PJ pide congelar la tarifa de la RTO hasta que no haya talleres en toda la provincia

El diputado del Frente de Todos, Duilio Pezzutti propone dejar sin efecto los aumentos establecidos para el año 2022 en las tarifas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Y además, que el porcentaje del aumento se reintegre como crédito en el Impuesto Automotor para el período 2022 del vehículo sometido a RTO que ya pagó con la nueva tarifa.

De esta manera, el legislador espera que este procedimiento no signifique trámite alguno para el contribuyente, quien tendrá el derecho a ser fehacientemente notificado que cuenta con dicho monto a cuenta del impuesto.

El gobierno provincial comenzó el presente año oficializando los aumentos de más del 10% en las tarifas de luz, de un 45% en agua potable y cloacas de la empresa estatal Aysam y también en el boleto de transporte público de pasajeros, llevándolo de $ 25 a los $ 40 que costará a partir de julio, ya que hasta esa fecha cuesta $ 35.

Duilio Pezzutti, diputado por el Frente de Todos.

“Los aumentos establecidos, que fuera del contexto provincial serían considerados lisa y llanamente un tarifazo, aquí solamente se tratan de una actualización imputable a la inflación ocasionada exclusivamente por el gobierno nacional”, se quejó Pezzutti.

Siguiendo el tema de los aumentos, indicó que “en cuanto al tema puntual de la RTO, también tuvo un aumento, ya que la Ley Impositiva, que comenzó a regir desde el 1 de enero, el valor de cada Unidad Fiscal será de 30 pesos y hasta el 31 de diciembre fue de 22 pesos”.

El costo del RTO esta emparejado al valor de las Unidades Fijas (UF) cuyo valor fue establecido en el presupuesto aprobado por la Legislatura, y que tuvieron un incremento de 36,5% a partir del sábado 1° de enero . El año pasado cada unidad tenía un costo de $22 y actualmente es de $30.

“Una moto que pagaba $ 1650 pasa a pagar $ 2250, un auto que pagaba 2395 pesos sube un poco, mil pesos no es casi nada, hasta los $ 3270, una camioneta de $2660 a $ 3630 y un camión de $3300 a $ 4500″, remarcó el legislador.

Para el diputado, la RTO en Mendoza “es un caso totalmente desconcertante, ya que la aplicación de la norma, por definición una norma de alcance general, se suspende por una Resolución, como la Nº 194 de fecha 23 de diciembre de 2021 originada en la Dirección de Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial en siete departamentos de la provincia”.

“El Poder Ejecutivo descubre luego de promulgar la norma, que reiteramos se supone de alcance general, en esos siete departamentos no llegaron a instalar los famosos talleres de revisión y sí tiene vigencia en departamentos de la misma provincia donde al estar más cerca del Gran Mendoza es más fácil y barato montarlos”, sostuvo.

Por ese motivo, que constituye “una tremenda injusticia e inequidad” es que pide “que no se aumente el cobro hasta tanto no sea, como comúnmente se dice ‘ley pareja’ y, además, el servicio de revisión por parte de estas empresas no justifica ningún aumento”.