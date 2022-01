El PJ no se conforma con la salida de Munives y apunta a la cúpula policial

El Gobierno provincial vive horas complicadas tras el escándalo en el que quedó envuelto Roberto Munives. La pareja del ex Jefe de la Policía de Mendoza subió el cerro Aconcagua sin contar con el pase sanitario y tras la oficialización de su despido, el Frente de Todos (PJ), los legisladores del PJ señalaron que el actual Jefe de Policía, Marcelo Calipo, era el responsable de la fuerza cuando sucedieron los hechos de corrupción del exjefe Roberto Munives

“La renuncia de quien fuera Jefe de la Policía de Mendoza durante 6 años llega por el incumplimiento del Pase Sanitario (en el único lugar que se exige en la provincia) pero no por hechos de suma gravedad que atañen a Munives”, disparó el jefe de bloque justicialista en la Cámara de Diputados, Germán Gómez.

Fue el 15 de enero cuando Delsouc y Munives (junto a otros dos miembros de la patrulla de rescate) realizaron cumbre en el cerro Aconcagua, luego de varios días de expedición en el coloso de América, según aparece en sus redes sociales. El problema fue cuando se conoció que la mujer no tiene el pase sanitario, que rige para ingresar al Parque Nacional. Ella sostuvo que presentó un PCR negativo antes de ingresar al Parque Provincial Aconcagua.

El diputado Germán Gómez (FdT) pide más renuncias aparte de la Roberto Munives.

En su descargo, el legislador sanrafaelino aseveró que “lamentablemente el oficialismo está más enfocado en la interna propia del radicalismo, que en resolver la seguridad ciudadana de las familias y trabajadores mendocinos. Esta renuncia no alcanza y vamos a agotar todas las instancias en defensa del derecho a la seguridad”.

Otro que no se guardó nada fue el senador Lucas Ilardo (FdT) quien venía apuntando por Twitter contra la “impunidad” de Munives. “A pesar del intento de minimización del hecho por parte de algunos, es imposible pensar q la cúpula q acompaño en su cargo al ex Jefe y son el actual reemplazo de Munives no haya estado al tanto de esto”.

“Es imposible que haya habido un desconocimiento de su parte, aparentemente habría una solicitud, un permiso firmado por quienes van a quedar a cargo de la cúpula policial. Munives utilizó el personal policial, a las personas que están a disposición de los turistas, los recursos del Ministerio de Seguridad e instrumental y hasta usó el propio helicóptero para celebrar su cumpleaños o el de su pareja, con un grupo de amigos en el parque Aconcagua”, cuestionó.

Y sobre ese argumento sostiene que “eso hace imposible que el actual jefe de la Policía, que es quien estaba a cargo mientras hacía esto, no supiera que estaba utilizando la Fuerza. Él era parte del equipo de Munives, era una persona de su confianza y creo que ha sido un cambio, como el que nos tiene acostumbrado este Gobierno, de maquillaje. Creo que debería haber solicitado la renuncia a toda la cúpula”.

“Nosotros a partir del lunes empezamos a girar pedidos de informes y precisamente uno es para quien hoy está a cargo de la jefatura general, que es el comisario Marcelo Calipo. El 6 de enero era él el responsable, quien tenía la conducción de la jefatura”, sostuvo el presidente de la Bicameral de Seguridad, Rafael Moyano.

Moyano advirtió que “tenemos información del uso del helicóptero en esa travesía. Para trasladar a parte del contingente, que es información que nadie niega. Esto es parte del pedido de informes que hemos hecho nosotros. Y se los bajó con el helicóptero”.

“Quien estaba a cargo es quien hoy ha asumido la conducción de la jefatura. Por eso nosotros estamos exigiendo la renuncia de toda la cúpula, porque ha habido connivencia ahí. Esto no termina con la renuncia del comisario general Munives. Además, acá hay un problema mayor, ¿cómo puede ser que el Ministro de Seguridad no supiera lo que estaba pasando?”, agregó el presidente de la Bicameral.

Seguridad, el blanco predilecto de la oposición

Roberto Munives, como así el ministro de Seguridad Raúl Levrino son el blanco preferido de la oposición por varias situaciones. Una de las más fuertes fue el femicidio de Florencia Romano ocurrido en diciembre del 2020.

En aquel momento, desde el Frente pidieron hacer un “replanteo de la seguridad en Mendoza”, y marcan dos acciones: la llamada del 911 del sábado por la tarde, como también la declaración del padre de Florencia, José, quien sostuvo que el domingo no se le tomó la denuncia en la fiscalía de Rodeo de la Cruz porque “no había personal”.

El entonces Jefe de la Policía de Mendoza había sido muy criticado por unas declaraciones que cargaban más sobre la familia de la joven que del femicida. “Hechos como estos son evitables a través de la educación, a través del cuidado, del seguimiento que debemos tener los padres sobre nuestros hijos y que este tipo de hechos no se deben repetir, no se deben producir precisamente porque debemos tener, ante todo, dentro del seno familiar un diálogo y apertura”.