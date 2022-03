El PJ mendocino celebró los anuncios respecto al FMI y criticó el “patoterismo” opositor

Los legisladores nacionales mendocinos del Frente de Todos se mostraron satisfechos con el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso. Destacaron varios aspectos del anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras iniciativas mencionadas. Asimismo, reprobaron la actitud de los legisladores de Juntos por el Cambio de gritar durante la sesión y abandonar el recinto y la calificaron de “patoterismo”.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, cuestionó la retirada y dijo que “es la primera vez que asisto a una Asamblea Legislativa y parte de la oposición se va”. “La verdad es muy lamentable lo que sucedió. Nunca había pasado. Yo he sido oposición y oficialismo y jamás nosotros hemos tomado esa actitud”, manifestó en diálogo con Los Andes.

La presidenta del PJ de Mendoza resaltó que “marca una actitud antidemocrática total no tolerar la opinión de un Jefe de Estado”. En este sentido, aseguró que “fue muy lamentable el patoterismo y levantarse e irse por no tolerar escuchar una opinión diferente, y más viniendo del Presidente de la Nación”.

Asimismo, la dirigente kirchnerista también calificó de “violenta” la reacción que tuvo el senador de la UCR Alfredo Cornejo, quien le gritó al presidente en medio del discurso. “Compiten por ver quién tiene el título más radicalizado en los medios. No se trata de opiniones políticas ni de acuerdos para sacar a la Argentina adelante, sino quién tiene más minutos de televisión”, subrayó.

Fernández Sagasti advirtió que se necesita de una oposición responsable para el año legislativo que comienza y remarcó que la actitud de este martes “es alarmante”, teniendo en cuenta los temas trascendentales que deberá tratar el Congreso en este 2022.

Uno de ellos será el tratamiento del acuerdo con el FMI que anunció el presidente. Al respecto, la senadora mendocina indicó que “lo que más me interesó fue que va a seguir el Estado insistiendo en la responsabilidad penal de quienes tomaron la deuda. Es algo que nosotros exigíamos aun cuando no éramos gobierno, un ‘nunca más’ a un endeudamiento como el que hizo Mauricio Macri”.

Resaltó que están esperando que el acuerdo sea enviado al Congreso para examinarlo y que su intención es “cotejarlo con los intereses de los mendocinos y mendocinas” a la hora de decidir su voto.

Además, destacó el anuncio del envío de proyectos de Ley de Cuidados, Ley de Nano-biotecnología y Ley Integral de Discapacidad.

Por su parte, el diputado nacional del FDT, Adolfo Bermejo, si bien no asistió al Congreso por un compromiso familiar que le impidió, destacó que escuchó todo el mensaje presidencial. “Me pareció bueno, muy esperanzador y me genera mucha confianza”, señaló.

“El tema del acuerdo con el FMI me parece que es lo más trascendente en este momento. Todo lo que manifestó, más allá de que aún no conocemos la letra fina, genera confianza en que es un buen acuerdo, si no compromete el tema previsional y laboral”, expresó el dirigente maipucino.

Hizo hincapié también en que no genera más endeudamiento y que permite refinanciar la deuda que dejó la gestión anterior, lo que garantiza poder concretar el plan de inversión en obras públicas, que es muy importante para las provincias y municipios.

Acerca de la reacción opositora, Bermejo dijo que “no pensé que iba a pasar por el respeto institucional ante el mensaje del presidente. En este contexto mundial, lo más sensato y respetuoso hubiese sido esperar a que termine el discurso”.

La ausencia de Máximo

Uno de los grandes ausentes de la Asamblea Legislativa fue el diputado Máximo Kirchner, quien hace un mes renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos por sus diferencias en las negociaciones con el FMI.

Los legisladores mendocinos minimizaron la ausencia. Fernández Sagasti expresó que “hay otros legisladores que tampoco vinieron y él, al no estar más al frente del bloque, se quedó en Santa Cruz con sus hijos, que mañana empiezan las clases”.

En tanto, Bermejo, quien también se ausentó, comentó en tono de broma: “No estoy con Máximo, estoy con mi familia”. Asimismo, indicó que “es una cuestión de él” y evitó darle una trascendencia mayor.