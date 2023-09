El PJ cerró la campaña con promesas y críticas a Alfredo Cornejo y Omar de Marchi

Una multitud copó el Camping Luz y Fuerza en el cierre de campaña del peronismo. Entre bombos y cantos la militancia le dio un caluroso abrazo al binomio Omar Parisi y Lucas Ilardo, antes de que comience la veda electoral.

Lo primero que hicieron fue firmar un acuerdo con varios sectores de la sociedad como, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores Municipales, la Cámara de Comercio de Ciudad de Mendoza, el Centro de Desarrollo Agrario, entre otros, en el que la fórmula se comprometió a trabajar con ellos en caso de ganar el domingo.

Estuvieron además la senadora nacional Anabel Fernandez Sagasti, los intendentes electos en las elecciones municipales adelantadas (con excepción de los hermanos Omar y Emir Félix, electo y actual intendente respectivamente), y los precandidatos a la gobernación que compitieron en las PASO: Lautaro Cruciani, Nicolás Guillén y Alfredo Guevara.

Ilardo fue el primero en agarrar el micrófono. Empezó agradeciendo a la militancia: “me paran en la calle y me dicen qué buena campaña, con muchas ideas. Eso es gracias a todos ustedes”.

Hubo un momento para un sentido homenaje al “pulga” Alejandro Bermejo, senador provincial que falleció por un ACV en mayo pasado.“Estaría dando un par de patadas en el culo a los que traicionan, a los que especulan”, dijo el candidato a vicegobernador.

Entonces lanzó un duro reproche: “los compañeros de los gremios que están acá son los que no se tienen que esconder ante sus afiliados para explicarles que su candidato a gobernador está votando en contra de eliminar el impuesto a las ganancias”, en referencia a los sindicalistas que han brindado su apoyo a Omar de Marchi, quien el martes en el Congreso votó en contra de la suba del mínimo de ganancias.

Entonces Omar Parisi subió al escenario. El ex intendente demócrata de Luján dijo: “cuando uno milita por el peronismo, milita por el pueblo. Y eso no nos vamos a olvidar nunca, vamos a seguir militando cada día que queda, de aquí hasta que Dios nos lleve, militando por el peronismo”.

Como su candidato a vicegobernador, también criticó a quienes se han sumado a las filas de La Unión Mendocina: “los que se han ido, que se han equivocado, ya llegará el momento donde sus afiliados les hagan pasar la cuenta. Los van a juzgar sus pares, los van a juzgar aquellos que le digan vos bancaste al que votó en contra de los trabajadores. Eso no se olvida, no se perdona y no se puede olvidar dentro de nuestro movimiento”.

Omar Parisi, candidato a gobernador del Frente Elegí, durante el cierre de campaña realizado en el camping de Luz y Fuerza.

Continuó remarcando su compromiso de estar cuando las cosas no están bien: “es fácil bancar cuando las cosas están fáciles, cuándo dicen vas a ganar las elecciones, pero es difícil tomar decisiones cuando las cosas no están bien, pero ¿saben qué? Nosotros las pusimos bien y el domingo vamos a ganar”.

También contó el trabajo que realizaron durante la campaña: “recorrimos cinco veces la provincia, de norte a sur, de este a oeste”, y habló de “la campaña de las propuestas”: “le propusimos a los mendocinos propuestas de vivienda, de crecimiento económico, de salud, de educación, de seguridad, de obra pública”.

“Vamos a sacar las vallas de la legislatura porque nosotros vamos a gobernar con el pueblo adentro, porque no tenemos miedo de que esten adentro, el pueblo tiene que estar adentro, si no, no se puede gobernar”, comentó Parisi.

“Métanle. Vamos a convencer los últimos que nos quedan. Vamos a visitar los últimos que nos quedan. Vamos a golpear las puertas. Vamos a trabajar. Vamos a decirle a los mendocinos que no voten figuritas repetidas”, cerró el candidato a gobernador

También brindaron una conferencia de prensa

La fórmula se mostró encantada de la campaña que han llevado adelante: “No tenemos ninguna duda en lo que hemos caminado, lo que hemos trabajado, en nuestras ideas, en nuestros sueños, que son los sueños de los mendocinos, y que estos van a terminar convenciendo, seduciendo a los mendocinos para que nos acompañen el domingo”, dijo Parisi.

Se refirió a las primeras medidas que tomaría como gobernador en caso de ser electo: “ley de emergencia habitacional, desburocratizar el Estado, sacar el item aula, mejorar los salarios de los empleados públicos, recuperar OSEP y hacer que la provincia se ponga en marcha con ganadería, petróleo, energía, vitivinicultura, turismo”.

Ilardo también aprovechó para adelantar lo que busca como vicegobernador: “quiero poner a funcionar la legislatura. Cuando no trabaja el gobernador, no trabaja nadie. No trabajan sus ministros y no trabajan los legisladores. Los legisladores sí tienen ganas de trabajar.

“Vamos a tratar una nueva ley de educación, una nueva ley para personas con discapacidad, una ley de salud mental para acompañar a los pibes y las pibas”, se comprometió Ilardo.

El candidato a vicegobernador tras ser consultado por Los Andes sobre si iban tomar medidas en la Justicia dijo: “queremos una justicia independiente. La justicia se ha politizado con Cornejo y De Marchi designando jueces a dedo y ahora se están peleando para ver quién designa más jueces y fiscales”.

Para ello “vamos a investigar estos hechos, que no sucederían si no hubiera tanta corrupción en Mendoza que se ha enquistado en los últimos años”. “Mendoza tiene casos de corrupción escandalosos, por ejemplo, el caso de vialidad provincial, el intento de Coima al Pastor Bonarrico para que parara una candidatura, lo que sucedió con Penitente”, denunció Ilardo.

Ilardo en modo Milei, acusó a De Marchi y Cornejo de ser “la casta mendocina”: “De Marchi y Cornejo, hace 40 años que viven de la teta del Estado. Nosotros tenemos un candidato gobernador que ha trabajado en el sector público, ha sido intendente de Luján y titular del IPV, pero trabajó la mitad de su vida en el sector privado”.