El PJ apuntó en la Legislatura contra el Gobierno provincial: “Es biri biri”

Los senadores del Frente de Todos recriminaron, durante la sesión en la Legislatura, al gobierno de Suarez por el “olvido y destrato” que padecen los productores primarios, sobre todo en lo relacionado al combate de la lucha antigranizo y el tratamiento de la Lobesia Botrana.

El senador Bartolomé Robles señaló que “la Mendoza del diálogo no se ve reflejada en la realidad, se usan palabras bonitas pero los hechos golpean a los mendocinos. Hace rato que se viene olvidando de los productores de la provincia, en especial de los productores primarios. De nada sirve anunciar Mendoza Activa porque lo que termina pasando es que los temas de fondo no se resuelven. Mucho biri biri, pero los temas de fondo no se resuelven”.

El presidente de Bloque, Lucas Ilardo, agregó que lo que sucede es que “en el gobierno se están peleando mucho. Las internas se notan y perjudican a los productores. Se pelean en secreto y los vemos todos”.

Ilardo añadió que “para el radicalismo los productores están al final de la fila. Deberían dejar de buscar los vericuetos para perjudicar a los que menos tienen. Anhelamos que alguna vez el radicalismo se ponga del lado de los que menos tienen”.

Por su parte, Mauricio Sat remarcó que “existe un desinterés total en esta actividad. Los productores no pueden seguir esperando, es una actividad importante que genera trabajo y el gobierno les da la espalda. Estamos frente a un gobierno que se jacta de ser eficiente y en la política de los productores hace agua”.