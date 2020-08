El peronismo tendrá postura sobre la reforma de la Constitución en diez días

El PJ se organiza para hacerle frente a la reforma constitucional de Rodolfo Suárez. El mismo martes, cuando el ministro de Gobierno Victor Ibáñez presentó el proyecto en el Senado, el presidente del justicialismo local Guillermo Carmona habló con todos los sectores del partido y decidieron convocar a la Comisión de los Equipos Político-Técnicos de Asuntos Institucionales y Constitucionales, especialistas y al Consejo Partidario para acordar una “posición unificada, fundamentada y sólida” sobre la reforma de la carta magna provincial.

Carmona llamó a los intendentes, gente de Unidad Ciudadana y representantes de otros partidos, expresiones y movimientos que integran el Frente de Todos. La idea es convocar a esta gran mesa técnica entre mañana y la semana que viene para analizar todos los temas. También, consultarán a los militantes a través de mecanismos especiales por el contexto de pandemia.

“La semana que viene tenemos reunión de Consejo Provincial y allí saldrá el tema de la reforma constitucional. Podremos definir algunos temas y especificar la convocatoria. A partir de fijar la postura del PJ, podremos elaborar los mandatos partidarios para los legisladores”, explicó Carmona.

Este equipo técnico ya ha sido consultado por temas institucionales en los que el PJ se ha expresado y mantiene una postura firme, como por ejemplo el “acelerado deterioro institucional que sufre Mendoza como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo provincial sobre otros poderes del Estado y sobre organismos de control”.

La mesa está integrada por unos 30 profesionales de distintas áreas (abogados, arquitectos, ingenieros, politólogos, entre otros) que los consejos departamentales enviaron como representantes en su momento. Entre los técnicos se destacan algunos nombres como Juan Marchena, Adolfo Marengo, Lucas Gomez Portillo, Sandra Pasarella, Alfredo Guevara, Lucrecia Dagostino.

“Este es un proceso hay que respetar los tiempos, que el proyecto pase por la Legislatura, llamar al referéndum, a la elección de convencionales, esperar que trabaje. No es rápido, es un proceso largo. Nosotros no vamos a analizar si acompañamos o no el proyecto de Suárez, vamos a definir nuestra postura sobre la reforma de la constitución”, dijo Carmona.

Hasta ahora, nadie del oficialismo ha llamado a los dirigentes del PJ y eso es lo que tensa aún más la cuerda del diálogo y el consenso. “Este tipo de reforma requiere consensos previos, hablar, escuchar y hasta ahora esto no ha pasado. Veremos más adelante si el oficialismo se sale de su lugar porque hoy hablan en los fundamentos de un consenso que no existe. Cuando los gobiernos no tienen consensos previos, van y dicen esta es nuestra posición y listo”, señaló.

Además, Carmona marcó lo que para él es una inconsistencia en el accionar del Gobierno. “Por un lado de arma un Consejo económico social para pensar la Mendoza 2030 y por otro se manda un proyecto de reforma constitucional a la Legislatura. Si realmente se busca diálogo y consenso esa reforma la tendría que haber pensado el Consejo”, cerró.

Silencios

Los Andes consultó la opinión de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti sobre la reforma constitucional y encontró silencio. Los allegados a la dirigente aseguraron que estaba en labor parlamentaria y que era imposible que contestara los mensajes o llamadas.

Por su parte, la exvicegobernadora Laura Montero también prefirió el silencio y aseguró que tras un día de su presentación no había leído la iniciativa de Suárez por lo que le parecía inadecuado dar una opinión.