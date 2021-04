El PD vuelve a debatir su participación en el frente Cambia Mendoza

La interna del Partido Demócrata en Mendoza viene cosechando capítulos desde aquella agitada reunión de la Junta Central, a fines de octubre del 2020, en donde la propuesta de dejar el frente de Cambia Mendoza obtuvo mayoría de votos; los demócratas estaban exaltados por no haber sido consultados en torno a la reforma constitucional que envió el Gobierno provincial .

Los “frentistas”, con el diputado Guillermo Mosso a la cabeza, querían seguir aliados a la UCR, Pro, socialistas, Libres del Sur, Coalición Cívica y renovadores; aseguraban que era la Convención Partidaria (una instancia superior a la Junta Central) la que debía decidir alianzas, según expresa la Carta Orgánica de la fuerza.

Parecía que todo iba a terminar en la Justicia, pero finalmente la mesa directiva decidió el lunes a la noche, en la sede partidaria, poner fecha y hora para el cónclave ganso: sábado 10 de abril a las 10 en el Hotel Intercontinental. Así lo había pedido Mosso formalmente, por lo que hay conformidad en el sector frentista del PD, llamado “Juntos por Mendoza”. Entre los temas a tratar, está justamente la política de alianzas y frentes.

“La convención tiene la obligación de reunirse mínimo una vez por año, además hubo un pedido. Viendo la necesidad, la apuramos un poquito porque con este aumento de casos, también encontramos el lugar adecuado. Una opción era hacerla por ZOOM, pero realmente prefiero que sea presencial”, aseguró el presidente del PD, Roberto Ajo.

La disputa ahora es por los votos de los 210 convencionales que son quienes deberán confirmar o cambiar el rumbo del resultado de octubre pasado. “No tengo ninguna duda de que se va a ratificar ese resultado porque muchos convencionales también integran la Junta Central”, aseguró el presidente del PD, Roberto Ajo, a Los Andes. Aunque reconoció que éstos son más que los que opinaron sobre la salida del frente oficialista, 78 miembros.

En caso de que el sábado en la mañana los votos reviertan lo decidido el año pasado, la decisión “es absolutamente distinta”. Y a eso apuntan en Juntos por Mendoza. Envalentonados por las 80 firmas que obtuvieron, para pedir a las autoridades del partido que llamara a la convención, están abocados a la confirmación de votos que lleguen de todos los departamentos, salvo Malargüe y La Paz: desde estas comunas, las listas llegaron fuera de término, indicó el titular del partido y por ese motivo, no integran el padrón.

El cruce por las listas

Guillermo Mosso, sostuvo a Los Andes, que esperan el padrón definitivo de convencionales porque tienen la intención de “trabajar con el listado homologado” dado que se han hecho las cosas “de un modo tal para que se garantice la transparencia y no haya nada raro, venimos trabajando hace tiempo con la convención”, explicó. Anoche, el problema estaba saldado: las listas de convencionales habían llegado a sus manos.

“Cada departamento tiene las listas convencionales, están en el libro de actas, son las que se presentaron al momento de elegir autoridades. No se puede modificar nada, es lo que está desde el año pasado. Las están escaneando para corroborar la asistencia el sábado”, manifestó Ajo.

Además de dirimir si se quedan o se salen de Cambia Mendoza, el Partido Demócrata debatirá sobre un informe del PD Nacional pero que a los “frentistas” les hace ruido. “Hicieron una convención con la idea de modificar la Carta Orgánica para poder intervenir distritos, y es llamativo”, aclaró Mosso.

“La posibilidad de intervenir venía de la mano de no cumplir con la Constitución Nacional o no respetar el derecho de la minoría. Agregaron la no adaptación de leyes electorales vigentes y que los distritos pueden ser intervenidos sino acatan las decisiones del Comité Nacional. Nos parece sospechoso”, advirtió el diputado provincial.