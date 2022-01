El pase sanitario está vigente, pero algunos municipios dicen que los controles son difíciles

El Pase Sanitario comenzó a regir en todo el país desde el 1 de enero y Mendoza no es la excepción en lo que respecta a eventos de riesgo epidemiológico a los que asistan mayores de 13 años. Así lo confirmó el Gobierno provincial, resaltando que en los eventos que están bajo la órbita municipal, son los intendentes quienes deben disponer del control.

En los municipios hay diversidad de opiniones y formas de aplicación. Mientras algunos apelan a la conciencia de la gente, también argumentan la falta de personal para realizar los controles y le tiran la pelota a los empresarios privados para que lo exijan.

La medida alcanza a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados; salones de fiestas para baile, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados y viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares. También están incluidos los eventos masivos organizados para más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

El tema no es menor teniendo en cuenta que se viene una oleada de festivales y fiestas departamentales de la Vendimia. Por ese motivo, el ministro de Gobierno, Víctor Ibéñez resaltó en conferencia de prensa que la norma “si bien no tiene claridad en la forma de control ni sanciones, simplemente coloca este control en manos de distintos sujetos” refiriéndose a los organizadores.

Justamente en las comunas ya venían avisando de las complicaciones que demandaba el control del pase sanitario. Y aún con la confirmación del ministro de Gobierno, no hay cambios en los que se venía diciendo. “No vamos a poder controlar nada”, dicen por lo bajo desde algunas comunas. La cuestión es dejar ingresar a la persona o no hacerlo, porque no están específicas las sanciones.

Godoy Cruz había mostrado con éxito lo que sucedió en la Fiesta de la Cerveza en donde el intendente Tadeo García Zalazar apostó por el calendario de vacunación al día (una dosis) en el ingreso al evento e insistió con la vacunación en la entrada del predio con puestos de vacunación. “No se puede controlar desde un Municipio”, indicó a Los Andes.

“Nosotros pediremos en eventos públicos calendario de vacuna al día, como en la Fiesta de la Cerveza. Es opcional para el privado pedirlo, según la normativa pueden hacerlo, como puede ser un salón de fiestas. Y seguiremos reforzando vacunación y testeos”, completó.

Marcelino Iglesias, desde Guaymallén, indicó que “lo iremos viendo de acuerdo a la evolución de la situación sanitaria. Pero sigo creyendo que no es factible su implementación en forma efectiva”.

En La Paz tienen la fiesta departamental de la Vendimia en pocos días, el próximo 13 de enero. El intendente Fernando Ubieta comentó que “no he tomado una decisión al respecto, cuando la tome lo daré a conocer”. Y aseguró que “la provincia todavía no lo ha aplicado, no voy a hacer algo descolgado de la Provincia. Si el Gobernador lo implementa, lo tenemos que implementar nosotros”.

Otra comuna peronista como es Maipú celebró que la medida trajo efectos en la población maipucina como es el aumento en las personas que se acercan a vacunarse. “La decisión de la obligatoriedad del Pase tiene que ser una medida en conjunto que el Gobernador y las/los intendentes deben tomar. Y hay que promocionar fuertemente las medidas sanitarias de prevención (uso de barbijos/ alcohol en gel) y de vacunación”, expresó Gustavo Aroma, secretario de Gobierno del municipio a este medio.

¿Qué dijo el Gobierno?

“Es una medida de prevención. Es una decisión administrativa que consideramos vigente, pero tenemos que ver cuál es el alcance. En Mendoza está vigente esta norma y no habrá sanciones más que el no ingreso al lugar”, sostuvo Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia ayer en la mañana sobre el Pase Sanitario.

La responsabilidad recae en la Provincia, que controlará a través del área de Diversión Nocturna, y también las intendencia porque hay sujetos organizadores: “Por un lado, los privados o particulares de lugares donde se realizan eventos masivos, por otro lado, los municipios; y fundamentalmente la Nación, que es la que sacó la Decisión Administrativa”, aseguró el funcionario provincial.