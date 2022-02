El pase de factura de un intendente peronista a Máximo Kirchner: “Nos somos adolescentes caprichosos”

El intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, chicaneó este martes al diputado nacional Máximo Kirchner al señalarle que quienes tienen responsabilidades institucionales no deben actuar como “adolescentes caprichosos”.

Gray viene enfrentado a Kirchner desde el año pasado cuando el diputado expresó su intención de conducir el PJ bonaerense, cargo en el que asumió el 18 de diciembre pasado apoyado por el presidente Alberto Fernández.

Kirchner y su agrupación política comenzaron a generar tensiones en el PJ bonaerense en noviembre de 2020, dado que querían pasar a conducir el partido antes de la finalización de los mandatos que en ese momento estaban vigentes.

Gray, quien era vicepresidente del partido, terminó yendo a la Justicia para frenar la embestida de Kirchner. Presentó una impugnación judicial y una medida de no innovar contra la “convocatoria exprés” a elecciones internas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió un fallo que favoreció al intendente de Esteban Echeverría. Y Kirchner tuvo que esperar a que terminaran los mandatos para poder tomar el cargo, en medio de un fuerte ruido entre los intendentes peronistas.

“Todo afiliado o afiliada tiene derecho a conducir nuestro Partido, pero debe respetar el tiempo y las formas de elección. No me opongo a las personas que lo conduzcan, sino a la forma elegida para hacerlo”, dijo Gray este martes en un comunicado.

Y lamentó que aquella historia de puja haya concluido “con la autoproclamación de Máximo como presidente del PJ bonaerense”. Mientras, él continúa con su reclamo en el más alto tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia.

La interna entre el peronismo bonaerense y La Cámpora

En medio de las tensiones, Fernando Gray se preguntó: “Con la renuncia de Máximo a la Jefatura del Bloque de Diputados del Frente de Todos, ¿se expresa el pensamiento del peronismo bonaerense o solo el de La Cámpora?”.

El jefe comunal dijo que él no defiende ni apoyará nunca políticas de ajustes contra jubilados y docentes, es decir, el pueblo argentino. Y rechazará siempre las otras pretendidas exigencias como la denominada “flexibilización laboral”. Pero aclaró que forma parte de “un peronismo razonable”.

“No nos endeudaríamos nunca con el FMI; no compartimos la deuda contraída. No conozco la ‘letra chica’ del acuerdo, pero tengo la suficiente responsabilidad política e institucional para no llevar a la Argentina al abismo”, dijo.

Y agregó: “No somos ‘adolescentes caprichosos’; somos dirigentes políticos con enormes responsabilidades sobre más de 40 millones de argentinos y argentinas”.

Aclaró que aquí no se está diseñando políticas o discursos para complacerse con los “núcleos duros” del electorado, sino que el Gobierno nacional ha sido “elegido para emprender la búsqueda de soluciones a la inmensidad de temas irresueltos”.

“Y nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias excepcionales que la historia nos ha destinado a transitar”, instó.