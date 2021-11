El partido paralelo: las terceras fuerzas se juegan la permanencia legislativa

Las terceras fuerzas de la provincia apostarán hoy todo en estas elecciones con el objetivo principal de abrirse paso ante un electorado que ha priorizado en su gran mayoría a los dos principales frentes electorales, Cambia Mendoza (CM) y el Frente de Todos (FdT), en base al resultado de las primarias del 12 de septiembre. Para el resto de los espacios serán comicios vitales, ya que se juegan su representación en la Legislatura por los próximos dos años.

Estas generales serán importantes en todos los niveles políticos, ya que no solamente importará conocer quién ganará la elección en sí, sino que también se aguardará conocer si algún otro frente podrá hacerse paso dentro de los grandes partidos políticos y tener alguna banca para los próximos 4 años.

De hecho, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), al igual que el Partido Verde, actualmente tienen legisladores, pero a todos se les terminará su mandato el 30 de abril del 2022. Es decir que si no alcanzan el objetivo de votos, no habrá representación de ellos por los próximos 2 años.

Teniendo en cuenta las primarias de septiembre, el desafío es importante y duro para los frentes que no están -o se salieron – del “bifrentismo” que caracteriza a Mendoza en los últimos años, ya que a diferencia de elecciones pasadas, no hubo algún partido que haya logrado separarse del lote “de los terceros”.

En números, CM tuvo 44 puntos, mientras que el FdT alcanzó el 25% de los votos válidos. Sin embargo, en tercer puesto, más allá que no se vaya a contar en estas generales, hay que nombrar al voto en blanco, que tuvo un significativo 11% en categorías nacionales, mientras que en las provinciales fue del 9%.

De esta manera, las terceras fuerzas cosecharon agrupadas solamente un 20%, de las cuales en el desagregado estuvieron el Partido Verde con un 6% de los votos, el FIT con un 5%, y luego el Partido Federal (PF), Vamos Mendocinos y Compromiso Federal con un 3% cada uno.

En este sentido, sin dudas será un desafío importante poder llegar al menos al primer objetivo, que es el de ganar al menos un legislador provincial, teniendo en cuenta la mala performance que tuvieron en las PASO.

Hay que tener en cuenta que en estos comicios se esperan más electores (en las PASO hubo un 75% del padrón que asistió), y diferentes consultores locales aguardan que haya menos votos en blanco. Además, no participará el partido Dignidad Popular, ya que no alcanzó el piso de votos para participar en estas generales. No obstante, todo está por verse y más allá de lo que ocurrió en la elección pasada, los votos de hoy serán los que decidirán el futuro de cada fuerza.

Voto a voto

Más allá de lo que se resuelva en las categorías nacionales (diputados y senadores nacionales) donde se toma todo el territorio provincial para determinar las bancas que irán para cada frente electoral, en términos provinciales Mendoza está dividida en cuatro secciones electorales, las cuales definen los diputados y senadores locales que integrarán la Casa de las Leyes.

En esta elección se renueva la mitad de las bancas de Senadores y Diputados. En consecuencia, a la Primera Sección (que involucra a Capital, Las Heras, Guaymallén y Lavalle) le corresponden 6 senadores y 8 diputados. Para la Segunda (Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) son 5 senadores y 6 diputados. La Tercera (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y Tunuyán) aporta 4 senadores y 5 diputados. Y la Cuarta (San Rafael, General Alvear y Malargüe) otros 4 senadores y 5 diputados.

Teniendo en cuenta este nuevo mapa, los frentes han hecho cálculos para pelear principalmente diputados provinciales, más allá de todos los nuevos condimentos que habrá en este comicio.

La esperanza legislativa

En la Primera Sección, el FIT apunta principalmente a llegar a un diputado, ya que salió tercero en esa categoría con 20.907 sufragios, aunque tuvo poco más de 1.000 votos de diferencia con el Partido Verde, que consiguió 19.659 votos y también apunta al mismo objetivo, en un universo de más de 345.000 votos afirmativos que hubo en las primarias en esa sección.

Según el sistema de asignación de bancas D’Hont, el FIT y el Partido Verde necesitarían por lo menos 7.500 votos más de los que consiguieron para jugar mano a mano con CM y el FdT por uno de los 8 diputados que se elegirán hoy. En términos porcentuales, los analistas calculan que casa uno de los terceros necesitan reunir entre el 12 y el 15% de los votos totales del distrito para entrar en la pelea de las bancas.

En tanto, en la Segunda Sección el Partido Verde, que tuvo 15.760 votos de 231.329 afirmativos, necesitaría conseguir por lo menos 8.000 votos también en la Cámara Baja para disputarle una de las bancas a CM y FdT.

En la Tercera Sección, es también el Partido Verde el que se ubicó en el tercer lugar con 16.938 sufragios (de 240.934 afirmativos), y necesitaría recortar 12.000 votos de diferencia en la categoría Diputados.

Sorpresa en el sur

El Partido Federal, por otro lado, fue la sorpresa de la Cuarta Sección con 13.500 votos, y esperan sumar más de 4.500 votos a los que tuvieron (de un total de sufragios afirmativos que fueron 130.589) para luchar por tener un diputado provincial por los próximos 4 años.

Del resto de los espacios políticos, el frente Vamos Mendocinos tuvo su mejor participación en la Segunda Sección con 11.428 votos, por lo que necesitaría doblar los sufragios que consiguió en las PASO para disputar un legislador.

En tanto, Compromiso Federal consiguió 14.452 votos en la Primera Sección (su mejor performance en porcentajes) y tiene que sumar también otros 14.000 votos para entrar en la conversación.

Finalmente, el Partido de los Jubilados tuvo 6.351 sufragios en la Cuarta Sección, y necesitaría el triple de votos (cerca de unos 18.000) para soñar con un diputado.

Los que se van y no dejarían sucesores

El momento difícil de las terceras fuerzas se plasmará con claridad en la Legislatura en la renovación del 1 de mayo, de no cambiar para ellas la suerte de las PASO.

Un escenario polarizado entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos, como el de las primarias, haría que casi todos los legisladores de partidos chicos que no están aliados a las fuerzas principales se vayan sin dejar sucesor alguno.

En esta situación se encuentran, por ejemplo, los senadores provinciales que llegaron a las bancas por la fuerza Protectora de José Luis Ramón tras los comicios de 2017. Se trata de Marcelo Romano, Héctor Bonarrico y Daniel Galdeano, quienes, en los hechos, separaron sus caminos políticos hace rato.

Los tres dejaron a Ramón y terminaron ligados a distintas fuerzas: Bonarrico (Masfe) se unió a Cambia Mendoza, Galdeano (PI) emigró al Frente de Todos y Romano se unió al Partido Verde, del cual será primer candidato a senador nacional en las próximas elecciones.

Otra fuerza minoritaria que prende velas para mejorar la performance electoral este domingo es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que tiene un representante en la Cámara de Senadores, pero podría perderlo. Quien ocupa esa banca es Lautaro Jiménez, quien llegó gracias a los votos obtenidos en el primer distrito electoral en los comicios de 2017. Para traccionar a los candidatos locales del FIT, Jiménez va en estas elecciones como candidato a senador nacional.

En la Cámara de Diputados, la situación de las terceras fuerzas es casi idéntica. El único diputado que pamanece dentro de Protectora, Pablo Cairo, termina su mandato en abril del año que viene. Ese será el final del proyecto independiente que inició Ramón en 2017, ya que el propio creador se ha unido al Frente de Todos y casi con seguridad aterrizará en una banca legislativa por ese partido.

Mario Vadillo, el socio original de Ramón, es otro diputado que ingresó por Protectora y, tras romper con el líder, fundó el monobloque “Ciudadanos por Mendoza”. También se le termina el mandato este año. Para estas elecciones, Vadillo se unió al Partido Verde y es el principal candidato a diputado nacional de la fuerza.

El diputado Eduardo Martínez Guerra es otro que termina su mandato, en medio de una importante polémica: entró con Ramón y se separó de él, pero tampoco siguió los mandatos del Partido Intransigente. En cambio, se unió a Cambia Mendoza.

El Partido Demócrata, en tanto, conservará por lo menos hasta 2023 una representación, dado que la diputada de esta fuerza está a mitad de su mandato. Se trata de Mercedes “Mechi” Llano, quien además compite como candidata a senadora nacional.

Hay que recordar que el PD rompió con Cambia Mendoza y se dividió entre quienes respetaron esta decisión y quienes rechazaron la medida. Los que no se fueron son Guillermo Mosso y Josefina Canale, pero sólo la segunda tiene mandato hasta 2023.

Por su lado, el FIT enfrenta también la desaparición en Diputados, ya que su única representante, Mailé Rodríguez, tiene mandato hasta comienzos del año que viene.

En las comunas, el mismo escenario

El mismo fenómeno bipartidista se traslada a los Concejos Deliberantes de los diferentes departamentos.

Sólo por nombrar los casos del Gran Mendoza, el Frente de Izquierda y los Trabajadores perdería cuatro bancas municipales. Carlos Espeche (Guaymallén), Ulises Jiménez (Las Heras) y Jésica Bustos (Maipú) se acercan al fin de sus mandatos. Se le suma Micaela Blanco Minoli en Lavalle que va por la renovación del cargo, aunque tampoco tendría chances de acuerdo a los números de las primarias.

Luis Giachino, que ingresó por el Partido Intransigente en la Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza correría la misma suerte que los ediles del FIT, al igual que Marcelo Linares en el cuerpo legislativo de Godoy Cruz.