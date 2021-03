El partido del MendoExit lanza oficialmente su campaña electoral

Los impulsores del MendoExit finalmente entrarán a “jugar” en la contienda electoral de 2021. Con Éxito, su recientemente conformado partido político, pelearán algunas bancas en la Legislatura y en el Congreso, con el fin de “recuperar la autonomía mendocina”. Para ello, el próximo 15 de abril darán lanzamiento oficial a su campaña política, esperando la presencia de referentes de distintas fuerzas partidarias.

De acuerdo con Hugo Laricchia , creador del movimiento, aún no hay alianzas de “Éxito” con otros partidos. Pero adelantó que sí ha habido conversaciones y acercamientos “no partidarios, de café”: “La idea de invitar a todos es rescatar la ‘mendocinidad’ de antes, la que no daba problemas si se juntaban el tío ganzo, el primo radical y el padre peronista. Por eso, vamos a invitar incluso a aquellos con quienes nunca haríamos una alianza”.

La cita está prevista para las 19 hs en el salón Glez & Glez de San Martín, ya que desde MendoExit quieren transmitir “federalismo interno”. No obstante, como será de capacidad limitada, el evento podrá seguirse vía streaming: “Queremos ser coherentes con el mensaje. No podemos pedir a Buenos Aires federalismo si no lo damos para adentro. Del mismo modo que nosotros nos quejamos de que tenemos que subsidiar los trenes para los bonaerenses, tampoco es justo que alguien de Alvear o San Martín en este caso pague el Metrotranvía, por ejemplo”, contaron.

“Si se sienten más partidarios que mendocinos, no los queremos”

Como premisas de campaña, Laricchia adelantó las intenciones del movimiento: “La idea es que sea heterogéneo ideológicamente, homogéneo en el concepto de defender Mendoza y defender Mendoza sobre las estructuras partidarias nacionales. Entonces, si alguien se siente más radical que mendocino, más peronista que mendocino, más libertario que mendocino, no lo queremos”.

Asimismo, habló de la independencia que pregona el MendoExit como un “grito” para llamar la atención y reformular la relación de Mendoza con la Nación. Y pidió más autonomía recuperando la Constitución de 1853: “En esa época a nadie se le ocurrió que iba a haber un Registro Nacional del Automotor, o un Registro de Armas, etcétera. Eran temas provinciales. Queremos recuperar ese espíritu constituyente del ’53, en donde la Nación haga solamente lo que la Constitución le permite, y no la cantidad de cosas que se le han ido delegando o ha ido tomando”.

Una promesa cumplida: El MendoExit a elecciones 2021

En Agosto del año pasado, el creador del MendoExit prometió en un Zoom la presentación a elecciones de su partido político, el cual por entonces no estaba constituido. Con 150 personas presentes, Laricchia impulsaba la autonomía de Mendoza asegurando que la provincia “puede vivir sin los recursos que recibe de la Nación”.

Además, anunció que no se cerraría a alianzas políticas, “salvo a los que atentan contra Mendoza”, incluyendo- a su entender- al Kirchnerismo mendocino.

Recientemente, Laricchia ha sido retratado con referentes del liberalismo nacional, del Pro provincial, del radicalismo e, incluso, con Jorge Tanús (Kirchnerista). Sin embargo, manifestó que con este último “nunca haría una alianza”, sino que con todos los retratados se juntó “a tomar un café, como hacían el Viti (Víctor) Fayad y Pilo Bordón todos los sábados cuando eran intendente y gobernador, aunque eran de partidos distintos”.