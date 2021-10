El oficialista Santoro salió al cruce de Aníbal Fernández: “Cualquier referencia a los hijos es inaceptable”

Sigue el escándalo en la política argentina por el tenso cruce en Twitter entre el dibujante Nik y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Es que el funcionario envió un mensaje intimidatorio al artista, en respuesta a un tweet que criticaba al Gobierno de Alberto Fernández. Precisamente, Aníbal Fernández le dio a entender que conoce a qué colegio van sus hijos.

La situación provocó el rechazo de toda la oposición, incluso hubo quienes pidieron la renuncia de Aníbal Fernández, quien de todos modos pidió disculpas durante la mañana de este martes.

En tanto, la primera reacción oficialista llegó de la mano de Leandro Santoro, candidato a diputado nacional y asesor del presidente Alberto Fernández. Puntualmente, Santoro declaró que “cualquier referencia a los hijos es inaceptable”.

“No me gustó. Cualquier referencia directa o indirecta a los hijos me parece que no corresponde. No sé qué quiso decir Aníbal Fernández. Cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable”, sostuvo Santoro en declaraciones a radio La Red.