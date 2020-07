El oficialismo no participará de la audiencia pública por Teresa Day

En un capítulo más de la novela desatada por la llegada de María Teresa Day a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el jueves se realizará la Audiencia Pública que convocó el presidente de la Sala Segunda del máximo tribunal, Omar Palermo. Es la respuesta al planteo presentado por la oposición contra Day. El motivo argumentado para hacer la audiencia es que haya pluralidad de opiniones sobre la interpretación jurídica sobre los requisitos constitucionales que debe cumplir quien aspire a integrar el máximo tribunal.

Sin embargo la postura del oficialismo, con el vicegobernador Mario Abed a la cabeza, fue siempre la misma: que el planteo encarado por el bloque Frente de Todos-Partido Justicialista “no resiste ningún tipo de análisis”. Por lo tanto, no sorprendió que confirmaran a Los Andes que no habrá representantes del Poder Ejecutivo ni del Legislativo en la audiencia. Más aún: podría haber faltazo de los supremos “filoradicales” que no han confirmado su presencia. La única certeza, es que Day avisó que no formará parte del cónclave.

La Declaración de Certeza solicitada por los bloques del Partido Justicialista-Frente de Todos, Partido Intransigente y Protectora (tanto senadores como diputados) recayó en la sala conformada por los filoperonistas Palermo y Mario Adaro, y el radical José Valerio.

Además también está sobre la mesa la inconstitucionalidad al nombramiento, solicitada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).

Palermo fijó fecha para una Audiencia Pública para el 30 de julio a las 9, con la intención de deliberar, con distintos exponentes y puntos de vista, sobre ¿Cómo y con qué alcances debe interpretarse el inc. 3 del art.152 de la Constitución de Mendoza, en cuanto exige para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión?

Los supremos estarán en el Salón de actos y los participantes se conectarán vía teleconferencia. Es muy probable que el debate termine de conformarse con gente del bando opositor al nombramiento de Day, porque nadie asistirá del oficialismo para defender la interpretación que se ha hecho de la Carta Magna, es decir, en sintonía con lo que se viene argumentando desde el oficialismo. Abed de hecho criticó la convocatoria porque “viola la Acordada 25.526”, la cual obliga a publicarla “15 días antes y recién se publicó ayer (por el 20 de julio)”.

La incógnita está puesta sobre las presencias de quienes integran el máximo tribunal. Day ya anticipó que no participará; resta saber qué harán el resto de los supremos quienes serían la representación más oficialista.

Ni siquiera está confirmado que el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, quien fuera ministro de Gobierno en la gestión de Alfredo Cornejo, se siente en el Salón de Acuerdos del edificio judicial junto a Omar Palermo para escuchar los argumentos. Tampoco hay precisiones sobre la participación de Valerio y de Pedro Llorente. Se descarta, en cambio, que Julio Gómez y Mario Adaro serán de la partida.

Está claro que el clima en el cuarto piso de Tribunales sigue siendo espeso, lejos de apaciguarse. El llamado a la audiencia y a resolver la situación con un Tribunal Plenario enardeció al ala radical. Más aun, luego de que el tridente supremo vinculado al peronismo propusiera que Aída Kemelmajer de Carlucci se integrara como conjueza en caso que Day decidiera excusarse de participar en el fallo final.

Day no se excusa aún –algunas fuentes sostienen que no está obligada a hacerlo, ni puede ser recusada por sus pares-, pero Palermo se anticipó al proponer a Kemelmajer. Si bien es cierto que la subrogación de jueces que reemplazan a los supremos debe agotar a camaristas civiles, que son más de una decena, la chicana recae en saber “por qué se le diría que no alguien como Kemelmajer, que no sólo tiene credenciales suficientes, sino que además es mujer”.

Hoy cierra la inscripción de expositores, que para conformar la lista final deben presentar un escrito y deberán argumentar en 10 minutos de tiempo, sin excepciones. No hay nombres confirmados, y nadie quiere aventurarse a darlos porque puede que se den de baja antes del cierre, previsto para esta mañana.