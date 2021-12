El oficialismo dio dictamen de mayoría en el Senado a la modificación de Bienes Personales

El oficialista Frente de Todos avanzó este miércoles en la Comisión de Presupuesto del Senado con la firma de un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de modificación del Impuesto a los Bienes Personales, que será tratado el 29 de diciembre en el recinto, tras ser aprobado ayer por la Cámara de Diputados.

En debate por la Bienes Personales arrancó con una fuerte polémica: por un lado, Juntos por el Cambio avisó de entrada que no votará el proyecto; por el otro, el Frente de Todos llegó al encuentro con el texto de dictamen listo para la firma.

En la reunión, que comenzó pasadas las 11.30, se eligieron las autoridades de la comisión. Fueron elegidos el senador del Frente de Todos por La Rioja, Ricardo Guerra, como presidente; y su par de Juntos por el Cambio por Chaco, Víctor Zimerman, como vicepresidente.

El senador del Frente de Todos por La Rioja Ricardo Guerra fue elegido presidente de la comisión de Presupuesto.

En la apertura de la audiencia, senadores de la oposición manifestaron su desacuerdo por la proporcionalidad que el oficialismo dispuso en la conformación de la comisión.

El cuerpo tendrá amplia mayoría para el Gobierno: nueve integrantes sobre 17, a los que se podría sumar a uno de sus habituales aliados, el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, también designado como integrante.

En representación de JxC, la senadora Guadalupe Tagliaferri consideró que al Frente de Todos corresponderían ocho legisladores en lugar de nueve, y señaló que la conformación de esta forma “violenta el espíritu democrático y la elección de los ciudadanos que han decidido modificar la composición de la Cámara de Senadores”.

En respuesta, la senadora Juliana Di Tullio (FdT-Buenos Aires) aclaró que la actual conformación fue decidida tras “un acuerdo que se cerró entre los presidentes de los bloques”, pidió a la oposición que “no se equivoque” y consideró que “esta comisión le pertenece al Poder Ejecutivo”.

Tras ese debate, Guerra defendió que el oficialismo haya cambiado el proyecto que ya tenía media sanción del Senado. “Esta es una versión mejorada”, dijo el legislador y señaló que en el medio se cayó el proyecto de Presupuesto 2022, lo que impactó también en las decisiones.

El senador Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio, dijo que él está de acuerdo con subir las alícuotas a quienes tienen bienes en el exterior, pero no con subir la presión impositiva sobre quienes están radicados y pagando impuestos en el país.

Por otro lado, Lousteau cuestionó que en Diputados se haya agregado una iniciativa de Sergio Massa para facultar al Poder Ejecutivo a que en 2022 incremente las alícuotas de descuento del Impuesto a las Ganancias para 1.267.000 millones de trabajadores asalariados.

El economista dijo que si bien durante la pandemia tenía que haber delegaciones de facultades al Ejecutivo para agilizar la gestión, cuestionó que las haya habido también en forma “tan grande” en materia tributaria.

La senadora K Juliana Di Tullio tuvo un cruce con el legislador Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio. Foto: Prensa Senado.

“La delegación de este tipo de facultades de manera permanente me parece mala, además no tengo claro que se pueda hacer. Lo que genera incertidumbre en los presupuestos provinciales es la no actualización automática”, dijo Lousteau.

Juliana Di Tullio, del Frente de Todos, celebró que Lousteau esté de acuerdo con elevar las alícuotas para los más acaudalados. “Con lo que no estás de acuerdo es con delegar la facultad de aumentar el gravamen. Hay un cambio de discurso interesante”, dijo la legisladora.

Anabel Fernández Sagasti, senador por el Frente de Todos de Mendoza, también defendió la iniciativa y los cambios que se generaron sobre el proyecto que ya tenía media sanción. “Resguarda el espíritu con los mínimos no imponibles pero se ha mejorado la actualización y se ha enriquecido la iniciativa”, dijo.

“Entendemos que el texto ha sido enriquecido en Diputados por los vaivenes institucionales que han acontecido desde la media sanción hasta el día de la fecha. Incluso se ha mejorado el tema de la actualización, por eso decidimos acompañar”, justificó Fernández Sagasti.