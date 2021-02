El oficialismo apura el debate de la Reforma Constitucional para aprobarla en dos meses

Asomando la cabeza y desperezándose de a poco, la Reforma Constitucional empezó a mostrar signos de vitalidad en la Legislatura después de 6 meses. La reunión ayer de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) mostró que ahora sí el proyecto es una de las prioridades del gobernador Rodolfo Suárez.

En el oficialismo no hablan de plazos, pero todo está condicionado al cronograma electoral. Hasta ahora, y pese a las especulaciones que hay, las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales serán el 6 de agosto, por lo que el Gobernador, si decide no desdoblar, tiene tiempo hasta mayo para adherir a ese calendario. Eso explicaría la premura en avanzar con la necesidad de modificar la Carta Magna.

Si en Mendoza también se vota en agosto, hay tiempo hasta 90 días antes para llamar al Referéndum y que sea la ciudadanía la que diga sí o no a la reforma. Es decir, hasta los primeros días de mayo. Por lo tanto, la Ley deberá estar sancionada, por ambas cámaras, a fines de abril.

Y si bien hoy en el oficialismo no se habla de fechas sino de “cronogramas”, lo cierto es que tienen al octavo mes del año como norte de las elecciones y por ende, hacia allá van con el debate. Por lo pronto, la agenda inmediata ya acordada en LAC es que la próxima semana se pulirán invitados y propuestas para avanzar en el tratamiento. Habrá debate por unas 10 semanas aproximadamente, si la intención es sacar un despacho para que sea tratado a fines de abril.

“Con las charlas que se han hecho y las consultas previas, con todo lo que se ha ido debatiendo, hay cosas que son puntuales y ya no resisten mayor análisis. La reforma es lo más sano que tiene que hacer Mendoza”, explicó Marcelo Rubio, senador radical que preside LAC.

El peronismo cuestiona y amenaza con no participar

Rubio también insistió en la importancia de “avanzar en la funcionalidad de una Provincia que necesita dar ejemplos desde la política, como la unicameralidad y el gasto público”. Además, se refirió a los aportes recibidos por universidades y especialistas en relación a la reforma.

Sin embargo, hay un detalle todavía no resuelto y para nada menor que es el papel de la oposición en el debate. Para aprobar la necesidad de reformar la Constitución son imprescindibles los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Y allí, el Frente de Todos-PJ tiene un protagonismo del que poco se ha hablado.

Consultado sobre la estrategia oficialista, Rubio le bajó presión al tema al aclarar que “recién estamos iniciado el debate” y que después “veremos en qué puntos tenemos apoyo y en qué puntos no. La mayoría de los mendocinos respalda la reforma”. Aunque para llegar a esa mayoría de la población hay que pasar primero por la mayoría legislativa en la Cámara de Senadores y en la de Diputados. Difícilmente se consigan los avales sin acuerdos y al parecer, el terreno no está demasiado allanado porque en el peronismo dejaron claro que no los consultaron, ni siquiera para decirles que ayer se ponía el tema en la agenda.

De hecho, en el mismo partido lo sienten así. “Habían anunciado que hoy iban a tratar el proyecto a los medios, y no se trató. Ahora anuncian que probablemente la semana que viene empiecen a informarnos el cronograma”, se quejó el senador Lucas Ilardo.

Durante la reunión de la comisión, el jefe del bloque peronista se ocupó de dejar asentado que la decisión de priorizar la reforma por parte del Gobierno fue “unilateral” y que “no hubo diálogo ni consulta”. Por ese motivo, la principal fuerza de la oposición no cuestionará la agenda que se proponga pero “nosotros después definimos si vamos a ir o no a las reuniones”, aclaró el senador.

“Que el Gobierno de la provincia de Mendoza haya definido que el tema más importante de su agenda es la Reforma de la Constitución, que es un tema que le importa solamente a los políticos, habla de lo lejos que está este gobierno de los problemas de la gente”, chicaneó ante Los Andes Ilardo luego de terminada la reunión en el Anexo Legislativo.

Además, refrescó una frase que le dijo a este medio tiempo atrás: “Yo he dicho que (el Gobernador) tiene la característica de revolear los proyectos a la Legislatura y si sale, sale. Después los proyectos no se trabajan, se abandonan, como se abandonó este proyecto el año pasado”.

“Y ahora veremos si hace lo mismo que viene haciendo con los últimos proyectos, como el de la ley de educación o la reforma. A mí la reforma de la Constitución o la reforma institucional me parece un tema trascendental para la provincia de Mendoza, pero no es el tema más urgente; es el trabajo, la economía, las clases, la pandemia. Evidentemente, el Gobernador vive en un lugar distinto al que viven la mayoría de los mendocinos”, concluyó el legislador peronista.