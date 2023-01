El misil de un ex radical contra la UCR: “Mendoza es Formosa”

La renovación del Honorable Concejo Deliberante en la Ciudad de Mendoza, luego de las elecciones legislativas dejó a Dugar Chappel sin banca. El ahora ex edil que estaba enrolado en la tropa radical dentro del bloque Raúl Alfonsín de la UCR en el cuerpo legislativo municipal, forma parte del Partido Verde.

Es uno de los firmantes del pedido de inconstitucionalidad que hace el Partido Verde, en calidad de Secretario General, contra el decreto del gobernador Rodolfo Suárez en el que autoriza la emisión de títulos para la reestructuración de la deuda. Parado desde el lugar de opositor, aclara que en la UCR “se pulverizó la participación dentro del partido”.

“Yo hace 10 años que soy oposición dentro de la UCR. El día que tomaron el poder en todos los ámbitos de la vida política e institucional de la provincia, consideré que no era el espacio que yo había elegido”, expresó el dirigente que ahora milita junto a Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto.

Chappel había sido noticia, meses atrás, por sortear su dieta como edil. “El Concejo no cumple con las facultades de elaboración de ordenanzas y control en representación de los vecinos de la Ciudad. Ante esta situación creo que no me corresponde cobrar la dieta de concejal. Por eso voy a proceder a sortearla entre los vecinos”, expresó en las redes sociales en una crítica directa al intendente de la Ciudad, Ulpiano Suárez.

El concejal Dugar Chappel sorteará su dieta de concejal.

“Llego al Partido Verde porque esté visto que el radicalismo hace mucho tiempo pulverizó la participación dentro del partido, se olvidó los preceptos que tenia cuando tenía 21 años y fui electo concejal”, comentó . En ese sentido, piensa que el espacio opositor a Cambia Mendoza “es interesante para la construcción y me llena de fuerza para ver si puedo colaborar con una construcción política distinta en la provincia de Mendoza”.

Agradeció a la dirigencia del Partido Verde el hecho de abrirle las puertas y criticó a la UCR porque “no permite de ninguna manera la participación. Dicen que Mendoza no es Formosa, y Mendoza es Formosa. Primero porque toman los jueces, los entes reguladores y la participacion dentro del partido no habilita nada”, disparó Chappel.