El ministro Massa dijo por qué no arregla hoy lo que promete hacer como presidente

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue entrevistado por el periodista Julio Leiva en el famoso ciclo “Caja negra” (Filo News) y dio una serie de declaraciones en campaña, además de dar promesas de una eventual presidencia desde diciembre. También aprovechó la ocasión para cruzar a Javier Milei (La Libertad Avanza) por sus dichos sobre los desaparecidos.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Leiva le preguntó a Massa por qué hoy, en su rol de ministro, no arregla lo que promete hacer en caso de ser elegido presidente. El postulante peronista se excusó de la siguiente manera: “Massa no es presidente. Massa es ministro en un contexto y frente a un hecho extraordinario. Y obviamente hay una parte de decisiones que tomo y otra no. Y no somos todos iguales y no todos pensamos de la misma manera”.

Massa anticipó que cambiará el gabinete en caso de llegar a la presidencia. “La mitad de los que hoy son ministros conmigo no lo serían. Cambiaría el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización. Pero además hay gente que conmigo no sería ministra”, subrayó el ministro.

“No significa que no las quiera, que no las respete. Es un problema de orden de funcionamiento y de velocidad de respuesta pública”, precisó en “Caja negra”. Si bien no dio nombres, Massa aseguró ya tener definido a su ministro de Economía en su eventual gestión presidencial.

El funcionario también defendió sus medidas, aunque dijo entender el enojo de la gente por la situación social y económica tan débil que atraviesa el país. De todos modos, mencionó al expresidente Mauricio Macri como responsable, así como la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania.

El ministro Sergio Massa dijo por qué hoy no arregla lo que promete hacer como presidente (Gentileza / Filo News)

Sostuvo que la sociedad “tiene razón” en estar “enojada” por la situación económica y recordó que el ingreso ya “había caído 20 puntos” durante el gobierno de Macri, a lo que se sumó que “en 2021 y parte del 2022 la caída continuó, pandemia de por medio y guerra con (Ucrania), pero continuó”.

Entonces, destacó que “en el último año recuperamos bastante y ahora, con la devolución del IVA y el impacto de Ganancias, se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en la Argentina”.

Massa indicó que ya planteó “públicamente no una, sino varias veces, la disculpa en el pedacito que le toca”, aunque añadió, sin hacer nombres, que “hay muchos que la sacaron barata porque son responsables, se fueron y ni siquiera pidieron perdón”.

Al referirse a su propuesta de avanzar hacia un gobierno de “unidad nacional”, señaló que ese objetivo debe apuntar a “algo más trascendente que la política” porque tiene que abarcar a “sectores”.

Como ejemplo, Massa abogó por “construir un proyecto de país con un empresariado nacional con una visión de desarrollo y no una cosa de lobbistas con una mirada prebendaria”.

También le tiró flores a Horacio Rodríguez Larreta, perdedor en la interna de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich. “Lo llamé después de la elección para preguntarle cómo estaba porque entiendo que se preparó toda la vida para dar esta pelea y Macri hizo todo para humillarlo”. Para Massa, el expresidente “forzó y terció en la interna” de Juntos por el Cambio para que Larreta perdiera.

Massa habló otra vez del escándalo de Insaurralde

Sobre las vergonzosas imágenes que se viralizaron del ahora exjefe de gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, en un yate en Marbella con la influencer Sofía Clérici, el candidato peronista reflexionó: “Gravísimo error. Pagó con la renuncia, pagó la Jefatura de Gabinete... Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Pero te diría que eso es consecuencia”.

“Hay una causa previa que es el error de Martín. Pero creo además que esta chica ya tuvo un antecedente (N. de la R. Daniel Scioli) de aparecer en un momento político con algún candidato...”, recordó Massa.

Vale aclarar que Insaurralde ya fue imputado en la Justicia por lavado de dinero.

Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, junto al ahora exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde (Foto gentileza)

Massa contra Milei por los dichos sobre la dictadura y los desaparecidos

“Tenemos un prestigio ganado, ocupamos lugares de privilegio a nivel mundial como país, porque tenemos un recorrido hecho que nosotros lo resumimos en ‘Memoria, verdad y justicia’, porque de alguna manera es el paraguas o la síntesis que le encontramos, pero que para el mundo es un recorrido. Nos pone en un lugar de respeto. Y vos decís que querés entregar las Malvinas a los ingleses, querer poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central, querés tirar por la borda 40 años de construcción de prestigio argentino en una materia en la que el mundo empieza a discutir los nuevos derechos?”, dijo.

“Queré un poquito a tu país. Un poquito. Por los tipos que murieron en manos del terrorismo de Estado. Por los chaqueños, Los correntinos que murieron en las Malvinas. Por la necesidad de sostener un tejido industrial que depende de que vos tengas el señoreaje de tu moneda y no que la tasa de interés te la fije otro”, declaró Massa sobre los dichos de Javier Milei en el debate presidencial donde enfatizó que “no fueron 30.000″ los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.

Seguí leyendo: