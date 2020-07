La fuerte repercusión provincial y también nacional que tuvo el “Mendoexit” levantó las aspiraciones políticas de sus creadores. Los defensores del mendocinismo analizan conformar un partido político con el cual competir en las legislativas del 2021.

Si bien fue el ex gobernador radical Alfredo Cornejo quien le dio visibilidad a este incipiente movimiento al indicar que la provincia “tiene todo para vivir de manera independiente” y expresar lo “perjudicada” que ha sido Mendoza por parte de la Nación, son el Partido Demócrata y en menor medida el Pro los partidos que más cerca se muestran del impulsor del “Mendoexit”, Hugo Laricchia.

El emprendedor turístico le reconoció a Los Andes que analizan con seriedad la posibilidad de conformar un partido que pueda competir el año que viene. “El Mendoexit es una herramienta de marketing político. La única posibilidad de que Mendoza siga perteneciendo a la Argentina y el país siga adelante, es recuperando el federalismo que nos robaron y que decidamos qué hacer con nuestros impuestos”, aseguró este hombre que silenciosamente venía impulsando la “secesión” mendocina en las redes sociales y que, de un día para el otro, terminó siendo noticia nacional.

Laricchia aseguró que el Mendoexit no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones 2019 ni la llamada “Argentina del Centro” en la que Cambiemos plantó bandera el año pasado (Mendoza, Córdoba, Santa Fe y CABA, entre otras). “Ningún gobierno nacional nos dio algo”, insistió.

Los defensores del mendocinismo vieron con buenos ojos una encuesta reciente que marca que el 72% de los mendocinos están orgullosos de serlo; pero que además, al 35% “le gustaría separarse del país”.

Entusiasmado por este virtual “apoyo” electoral, Laricchia dijo que ha mantenido contactos sobre este tema con dirigentes como el propio Cornejo, el diputado nacional Omar De Marchi y la diputada provincial Hebe Casado (ambos del Pro); y Josefina Canale y Guillermo Mosso, también lesgiladores provinciales del PD (la primera del ala disidente), además de “algunos peronistas”.

“Yo no soy un político profesional, pero me gustaría que quienes conozcan la política tomen esta bandera y la lleven adelante. Pero en cuanto esto no suceda, estamos dispuestos a jugar. No somos un grupo de aventureros de Twitter, detrás hay un montón de gente profesional y de jóvenes trabajando en el tema, preparando proyectos de ley”, aseguróLaricchia.

Qué dicen sus interlocutores

“El Mendoexit no es una alternativa viable desde lo constitucional e institucional”, le dijo a Los Andes De Marchi, quien la última semana fue orador junto con Laricchia en una charla vía Zoom organizada por jóvenes. Sin embargo, el diputado nacional reconoce la validez del reclamo: Representa un grito de cansancio de una Mendoza postergada y extorsionada por el poder central. Pero dejo en claro absolutamente que Mendoza es Argentina y que no hay ninguna chance de la escisión de la patria. Hoy el desafío q tenemos es hacer que la Argentina se parezca mas a Mendoza”.

Otro dirigente del Pro, Marcelo Corti -presidente del comité de Godoy Cruz y quien participó de la charla mencionada- coincidió con De Marchi en que “el sometimiento del poder central nos hace pensar en alternativas que, en el caso de Mendoza, no son inviables y que son seguramente un mecanismo de defensa q uetienen aquellos que creemos en un sistema republicano y en las libertades individuales. En ese sentido comparto muchas de las posiciones de los grupos libertarios, aun cuando entiendo que las soluciones que ellos proponen requieren un marco de tiempo para aplicarlas tanto a nivel provincial como nacional”.

Un dirigente que sí se muestra alineado con la postura del Mendoexit es el diputado Mosso, que incluso posteó en sus redes sociales una foto tomando un café conLaricchia. “Nos conocemos hace mucho”, le dijo a Los Andes. Y aseguró que el independentismo mendocino “es una oportuna y necesaria llamada de atención, no solo con la discrimiancion a Mendoza en el concierto nacional sino también a la dirigencia mendocina de todos los partidos y todas las admicistraciones respecto a que no tenemos una mirada extratégica sobre ciertos temas y eso ha repercutido en la defensa de los intereses mendocinos”.