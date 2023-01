El marido de una diputada nacional increpó a un policía en Chaco y el video se hizo viral

La diputada Marilú Quiroz se vio envuelta en una polémica en los últimos días cuando su esposo, según informaron medios locales, fue grabado mientras le gritaba a unos policías pidiéndole sus documentaciones. El video se viralizó rápidamente y trascendió a nivel nacional.

En las redes surgieron todo tipo de comentarios planteando el “abuso de autoridad” de la conducta de Miguel Rodríguez, que en un principio se presentó como “asistente” de la diputada nacional de Juntos por el Cambio. Se lo pudo identificar porque Quiroz había posteado hace unas semanas en su cuenta de Instagram fotos de un almuerzo familiar con su hijo y su esposo en la que se lo ve.

La publicación de la diputada nacional en Instagram en un almuerzo junto a su esposo.

El video se puede ver como el hombre al lado de un colectivo a los gritos dice “Deme sus documentos… ¡No, deme sus documentos!” maltratando a los oficiales.

Rodriguez chapea al efectivo al inicio del video que se viralizó diciendo que es un asistente de la diputada Quiroz “Yo soy el… Yo soy el asistente de la diputada Marilú Quiroz, diputada nacional. Vengan los documentos”.

El hombre se acerca a su auto e insiste “No me la haga difícil”. Se lo puede ver sacando del interior del vehículo unos papeles que parecen acreditarle al policía su relación con la legisladora.

Hasta ese momento la diputada estuvo en el interior de su auto, pero segundos después se la ve bajar y es cuando su esposo se la presenta al policía y le grita: “Ella es la señora diputada”. El oficial le comenta algo que no se logra escuchar y Rodríguez le replica: “A mí no me importa”. : “Yo soy el asistente de la señora… a ver, muéstreme los documentos… ¡Muéstreme los documentos y se acabó!”.

Al efectivo se lo puede ver casi todo el video calmo, pero al final, cuando el marido de Quiroz empieza a gritar, reacciona. “No me levante la voz”. La diputada intenta interceder, pero la actitud furiosa de su marido no la dejaron.

Pocos segundos antes de que termine la filmación, quien estaba grabando, interviene en la escena “Usted no me falte el respeto, es bastante maleducado”, le dice el sujeto al esposo de la legisladora que parece haberle dicho algo. “Es un policía, no le puede faltar el respeto”, insiste el hombre que graba y luego le reclama al efectivo: “¡No se deje faltar el respeto!”.