El libro de pases de la política: se aceleran las negociaciones partidarias en el año electoral

Tras un 2020 marcado por la pandemia, las elecciones legislativas de este año tendrán nuevos desafíos relacionados al contexto por resolver. De cara a la formulación de listas y con algunas elecciones hacia el interior de los partidos por darse, el escenario político se va esbozando tanto a nivel nacional como provincial.

En la política, como en el fútbol, los “pases” de un espacio a otro son moneda corriente, pero en un año electoral los rumores y confirmaciones se aceleran. Algunas de estas versiones fueron confirmadas por sus propios protagonistas y otras, por supuesto, desmentidas. Pero cuando el río suena...

Movimientos en el Pro

En medio de la interna del Pro mendocino, el diputado nacional Omar de Marchi ha logrado atraer a dirigentes de otros sectores para sumarse al espacio. Uno de los casos más relevantes es el de Guillermo Pardal, quien dejó el peronismo para unirse al Pro. Actualmente está trabajando con el partido en el mismo departamento.

Guillermo es hijo de un histórico dirigente del PJ y ex intendente de Guaymallén, Jorge Pardal. Ante Los Andes, explicó que están teniendo muy buen diálogo con De Marchi y anticipó que tienen una agenda conjunta de trabajo. “Hablamos mucho de los desafíos que atraviesa nuestra sociedad” , indicó.

En este contexto, el senador provincial Pablo Priore -principal opositor interno a De Marchi- descartó la alternativa de migrar a otro partido si, como se prevé, pierde la elección interna. “No existe la posibilidad de perder, no existe la posibilidad de que yo me vaya del Pro porque yo lo fundé en Mendoza en 2009. La pelea la vamos a dar y el desafío es seguir trabajando en todos los departamentos para lograr ganar las elecciones” , le dijo a este diario.

El conflicto interno en el Pro se incrementó a fin del año pasado por la demora en definir el calendario electoral para elegir a las autoridades del partido. A partir de ese momento, las aguas dentro del espacio se dividieron en dos: por un lado quedaron De Marchi y los diputados Álvaro Martínez y Pablo Cairo; por el otro, Priore y la diputada Hebe Casado.

Precisamente esta última es otra dirigente que suena para el libro de pases. Ya famosa por sus polémicos mensajes en redes sociales (fue la autora del tuit que comparaba los 30.000 desaparecidos de la última dictadura con las cifras de fallecidos por coronavirus, lo que le valió un pedido de expulsión de la Legislatura), es una ferviente militante del Mendoexit, fenómeno que ha conformado su propio partido político, Éxito.

Esto ha sembrado dudas sobre su permanencia en el Pro. Sin embargo, la diputada le aseguró a Los Andes que no está en sus planes cambiar de partido. “No me gustan los cambios de camiseta, el Pro es el partido que elegí para militar no viniendo de la política porque tiene esas características de ser nuevo, a diferencia de los partidos tradicionales” , indicó.

Héctor Bonarrico, el pastor negocia con el partido de Espert y Milei.

Las terceras fuerzas

Otro dirigente que mueve fichas es el senador Héctor Bonarrico (MasFe). Con una extensa carrera (fue candidato a gobernador en 2007), volvió a obtener un cargo en 2017. Allí se alió con el Partido Intransigente y Protectora, aunque la coalición se disolvió rápidamente.

En el último tiempo, el pastor evangélico se había acercado a Cambia Mendoza, pero este año volvió a trabajar como monobloque en la Cámara Alta. “Estamos trabajando a full para presentarnos solos, para alcanzar esa tercera fuerza política que desapareció por la incoherencia del grupo que habíamos logrado. Tenemos comisiones en los 18 departamentos, todos los fiscales y las encuestas nos dan cerca de 70 mil personas que nos apoyan” , le aseguró a Los Andes.

Así, sostuvo que “no migraría a otro espacio” pero reconoció conversaciones con otros sectores. “Estamos hablando con el partido Tercera Posición, con el Partido Celeste, el Federal y el de (José Luis) Espert y (Javier) Milei” , destacó. De hecho, sostuvo que los dirigentes libertarios vendrán a Mendoza para conversar.

De la coalición que integró Bonarrico también formaron parte Mario Vadillo y José Luis Ramón como cabezas de Protectora. Sin embargo, la dupla se peleó en setiembre del 2020 y si bien no están claros los motivos, se estima que el quiebre se dio durante la discusión por la expropiación de Vicentin.

Frente a este panorama, Vadillo armó un nuevo espacio llamado Ciudadanos por Mendoza al que se sumaron el senador Marcelo Romano y varios concejales. Ahora, el diputado explicó que siempre hay propuestas de los “partidos grandes”, como el Frente Cambia Mendoza o el PJ, para sumarlo a sus espacios, pero que no está dentro de sus planes.

En ese sentido, Vadillo reafirmó que están trabajando junto al Partido Verde y no descartó aliarse con otros espacios. Cabe destacar que este último partido en 2019 formó parte del Frente de Todos, al que abandonaron luego del conflicto por la Ley 7722.

“Lo que está claro es que con Marcelo Romano estamos creando un espacio político y ya hay conversaciones con muchos dirigentes. Pronto se va a dar a luz a un nuevo espacio político, para dar competencia a los dos frentes que están en la provincia” , prometió Vadillo.

José Luis Ramón, cercano al kirchnerismo, desmiente su pase.

Diputado

Ramón y el coqueteo con el peronismo

Otro “pase” que genera rumores y desmentidas es el del diputado nacional José Luis Ramón. Sus ex compañeros de Protectora lo han acusado de estar cerca del kirchnerismo en el Congreso, uno de los factores que causaron la ruptura de su bloque en Mendoza. Sin embargo, Ramón -que a fin de año termina su mandato como diputado nacional- niega haber tenido propuestas del PJ de cara a las legislativas.

Le aseguró a Los Andes que Protectora está constituido definitivamente y que no tiene intenciones de pasarse a otro partido. “Tengo buena afinidad con dirigentes pero no significa que vayamos a hacer una alianza electoral. Sí creemos que tiene que haber consenso, que es algo que no hay” , agregó.

Ramón señaló que su partido tiene presencia en todos los departamentos y que, por eso, participará con su propia plataforma en las próximas elecciones legislativas.