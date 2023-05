El kirchnerismo volvió a mostrar su fórmula en un acto con fuertes denuncias

Este sábado, la lista del PJ para la gobernación liderada por Omar Parisi, ex intendente de Luján, y Lucas Ilardo, senador provincial, se presentó ante un público de 500 personas en el Camping Luz y Fuerza en Guaymallén.

Estuvo presente la bulla kirchnerista, al ritmo de sus canciones tradicionales. El acto lo abrió Ilardo, luego de una gran ronda de agradecimientos, habló de la gestión de Cornejo, “Nunca nos tenemos que olvidar por qué hacemos esto, porque Alfredo Cornejo nos endeudó, nos sacó la posibilidad de crecer, hundieron a Mendoza como hizo Mauricio Macri al país”.

“Suárez trajo mucho más dolor, mucha más decepción, no solamente incrementó mal los números, sino que descansó mucho, mientras las familias sufrían”, siguió el senador kirchnerista.

“Vamos a cambiar el rumbo porque los docentes no pueden ser los peores pagos, los enfermeros no pueden irse a otras provincias como San Luis y San Juan a trabajar, porque no nos pueden haber mentido como nos mintió Cornejo, porque no nos pueden mentir con una obra pública que es la peor desde la vuelta a la democracia”, exclamó Ilardo.

Ilardo acusó a la gestión de Suárez de los números de la provincia. “No nos pueden mentir con los niveles de desempleo, de pobreza, de indigencia que tiene Mendoza que son superiores al promedio nacional”.

“El Mendotran lo único que hace es molestar a los vecinos del Valle de Uco y del Sur, y en Mendoza no hay ni siquiera paradas de micro”, denunció el senador provincial.

“Están más sucios que una papa, han habido casos de corrupción no sólo a nivel provincial sino también a nivel municipal. Los compañeros de San Martín saben el desastre que ha hecho el intendente”, prosiguió el precandidato a vicegobernador .

El actual Intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, tampoco quedó afuera de las críticas del camporista: “Los de Guaymallén saben el curro de Iglesias, saben que los trabajadores no tienen ART, y que se gastan la plata para construir los comités radicales”.

“En Godoy Cruz pasa lo mismo, hay un secretario de obras públicas que es multimillonario, que declaró un patrimonio que no lo tienen ni los más ricos de la Argentina”, continuó Ilardo.

El segundo y último orador fue el precandidato a gobernador, quien abrió su discurso recordando una anécdota con Néstor Kirchner. Rememorando su visita a la Casa Rosada, el ex presidente le dijo que iba a ser peronista, ya que Parisi en ese momento pertenecía al Partido Demócrata.

El acto del kirchnerismo se realizó en un camping de Guaymallén

“Voy a hacer una promesa con Lucas, vamos a militar, vamos a ir casa por casa, hasta que nos tengan que sacar en una ambulancia, vamos a gastarnos todos los botines, nuestra piel, nuestra sangre, vamos a hacer todo lo necesario”, gritó Parisi a la multitud.

“Hoy estuvimos en la Fiesta de la Ganadería en General Alvear, y algo nos trajimos con Lucas, ninguno de los otros precandidatos puede caminar junto con su vicegobernador, nosotros sí. Porque somos amigos, porque somos familia, porque tenemos las mismas convicciones”, dijo el ex intendente de Luján.

“Tenemos una sola razón para ser gobierno, el inmenso amor que tenemos por el pueblo peronista”, exclamó el ex demócrata al público.

“No tengo dudas de que en el 2027, el próximo mandato, tal cual le pasó a Néstor, va haber una mujer gobernando la provincia”, dijo abriendo la cancha hacia un nuevo liderazgo femenino.