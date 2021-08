El jueves será el primer “cara a cara” de campaña por las impugnaciones cruzadas

Nunca, o al menos en los últimos años, una simple audiencia como la de la oficialización de boletas había tenido tanta trascendencia para estas elecciones locales. Y no es para menos la tensión y expectativa que se ha generado, teniendo en cuenta que será el imputado juez federal con competencia electoral Walter Bento quien recibirá a los apoderados de los 7 frentes políticos que presentarán precandidatos en los comicios primarios del 12 de septiembre. Pero además porque correrán dos impugnaciones: una contra la precandidatura del gobernador Rodolfo Suárez; y otra contra las 25 colectoras (adhesiones materiales) del Frente de Todos.

La reunión formal será este jueves a las 11. Allí se evaluarán las boletas y se espera que los apoderados planteen observaciones de rutina, tales como el color de las listas, fotos de los precandidatos y tamaños de las letras, entre otros.

Si bien este acto es de rutina, será el escenario en el cual se podrían poner sobre la mesa las impugnaciones que pesan -y pesarán- sobre los principales frentes políticos Cambia Mendoza y el Frente de Todos.

Suárez en la mira

Con relación a Cambia Mendoza, este domingo el espacio Vamos Mendocinos, conformado por partidos que se fueron del oficialismo, como el Partido Demócrata y la Coalición Cívica, más otros como el MendoExit, ya impugnaron la precandidatura del gobernador Rodolfo Suárez, quien irá como senador suplente.

Según afirmaron desde el radicalismo, aún no los han notificado formalmente de la impugnación, por lo que se aguarda un plazo de por lo menos 48 o 72 horas en la cual podrán defenderse de las acusaciones que realizó el frente opositor. Hasta el momento es el único presentado en la Justicia, y se realizó vía web, teniendo en cuenta las nuevas disposiciones por la pandemia del coronavirus.

Lo importante es, una vez se cumplan los plazos legales, conocer a ciencia cierta cuál será la decisión que tome Bento, ya que de él corresponderá el futuro del nombre de Suárez en la boleta.

El punto a determinar es si el oficialismo está violando o no la Constitución Provincial, que en su artículo 115 establece que el Gobernador, además de su imposibilidad de participar por la reelección, “no podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato”.

En el radicalismo aseguran que la precandidatura es netamente “simbólica” (también dio un argumento similar ayer la líder del PRO, Patricia Bullrich), pero además argumentaron que ese inciso “está en desuso” y que “siempre fue considerado inconstitucional”, ya que se utilizó en el momento en el que los senadores nacionales los elegía la Legislatura, antes de la reforma de 1994. Además replicaron que si se utiliza como argumento que aparece en la Constitución Nacional, “también debería estar vigente el artículo 105, que establece precisamente la elección indirecta de los senadores nacionales. Es que antes de la reforma de la Carta magna nacional, los senadores los elegía la Asamblea Legislativa de Mendoza.

En tanto, los argumentos esgrimidos por Vamos Mendocinos sostienen que Suárez “está inhabilitado” para presentarse al cargo de senador nacional “por el art. 115 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, sin que tal norma haya tenido hasta el presente, en un proceso judicial, declaración de inconstitucionalidad”.

“Esta es una norma válida y vigente que regula la incapacidad de derecho de quien ejerce el cargo de Gobernador: la imposibilidad de ser electo senador hasta un año después de haber terminado su mandato. En el caso, el Dr. Suárez sólo podría ser elector luego del 11 de diciembre de 2024″, marcaron.

Y dispararon sobre la postulación: “Es ilegitima desde todo punto de vista, constituyendo una engañifa propia de sistemas feudalistas y alejados del espíritu que los constituyentes de Mendoza plasmaron para limitar el poder del Gobernador”.

¿Correrán las colectoras?

En tanto, aún no hay novedades respecto a la impugnación que prepara Cambia Mendoza sobre las 25 colectoras (en la categoría de concejales) que presentará el Frente de Todos en 10 departamentos de Mendoza.

Tal como informó el espacio peronista, habrá colectoras en las siguientes comunas: 6 en Tupungato; 5 en San Carlos y Luján de Cuyo; 4 en Guaymallén y San Martín serán cuatro; 3 en Rivadavia; y 2 en Malargüe, Godoy Cruz, Las Heras y General Alvear.

Recordemos que para el oficialismo local, las colectoras “están prohibidas” tanto en legislación provincial como nacional; mientras que el principal frente opositor expresan que es es “legal” la adhesión material. También criticaron al radicalismo por “meterse” en la vida política de la oposición.

En nuestra provincia las colectoras fueron prohibidas cuando se sancionó la Ley 8967 en el 2017, mientras que lo propio se hizo a nivel nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 259 del 2019.

No obstante para el peronismo, el ex presidente Macri en su decreto “no prohibió la adhesión de boleta dentro de las PASO, dado que allí son los propios partidos quienes oficializan su boleta, sería inconstitucional hacerlo por Decreto, ya que la ley nacional no lo prohíbe”.

Desde el comité de calle Alem destacaron a Los Andes que aún se está estudiando cómo se planteará la impugnación y en qué momento se realizará. Hay quienes expresan que no pasará de esta semana la presentación, y se evalúa si se hará efectiva el mismo jueves. No obstante, al ser de forma digital, podría ingresar antes a la Justicia Federal.