El ítem Aula ya perdió cerca de la mitad de su peso en el salario

Este lunes el Senado provincial pondrá al ítem salarial más conocido de Mendoza en el centro de la escena. Hablamos del Ítem Aula, creado durante la gestión de Alfredo Cornejo y que volverá a discutirse en la Legislatura, particularmente en una sesión especial, donde el peronismo tiene la intención de derogarlo, aunque no conseguirá los números.

Con una solicitud de 13 de sus 14 senadores, en el partido opositor pidieron la sesión para discutir este tema, que será el próximo lunes a las 10. Antes de eso, habían presentado el proyecto de ley con el cual se plantea la derogación el Ítem Aula en un artículo; y en el otro se solicita que ese monto se traslade al básico.

Ahora bien, ¿cuánto representa el Ítem Aula en el salario de un docente? Los Andes accedió a números oficiales promedio respecto a cuánto peso tiene este ítem aula dentro del sueldo mensual de los docentes de la provincia.

Sueldos docentes

Por ejemplo, un docente que recién inicia, es decir, sin Antigüedad, y con sólo un 10% de Zona (radio y ubicación establecimiento educativo), percibe en concepto de Ítem Aula $7.986, de un sueldo bruto que es de $196.865; y un neto (de bolsillo) que es de $171.468. De esta manera, el monto de este ítem representa el 4% del sueldo bruto; y un 4,6% del salario neto.

En tanto, si vamos al caso de un docente con 10 años de antigüedad y 50% de zona, el Ítem Aula es de $14.398 en promedio; en un salario que es de $225.321 de salario bruto; y de $193.162 de sueldo neto. En este sentido, el Ítem Aula representa el 6,3% del bruto; y un 7,4% del sueldo neto.

En cuanto a casos testigo, una docente de San Martín cobró en el mes de agosto de este año $10.045 de ítem aula, en un salario bruto de $144.436 y un neto de $120.833. En este caso particular, el ítem representa a un 6,95% del bruto; y un 8,3% del neto.

Otro caso es la de un maestro de una escuela de Godoy Cruz que percibió, también este mes de agosto, un sueldo bruto de $261.858 y neto de $211.264; en el cual fueron $16.669 de ítem aula. El porcentaje, en este ejemplo, es de un 6,3% en el sueldo bruto; y del 7,9% del neto.

Recordemos que el Ítem Aula es un adicional que se compone del “equivalente al 10% de la Asignación de la Clase, Estado Docente, Zona y Antigüedad”.

Para el oficialismo, el Ítem Aula “ha perdido peso” dentro del salario producto de la inflación, por lo que es necesario algún tipo de reconfiguración o reforma integral. De hecho, desde el espacio oficialista que lidera el candidato a gobernador, Alfredo Cornejo, marcaron que “se llevará a cabo una revisión integral del denominado ítem aula, devaluado por la inflación y que no constituye una parte significativa del salario docente”.

Este jueves, el propio senador nacional sostuvo en diálogo con los medios de comunicación tras la inauguración de la cárcel Almafuerte II, que el pedido de sesión especial del peronismo “es absurdo”. “Derogar el Ítem Aula implica un cambio de la estructura salarial de los docentes, porque está atado a otros ítems, como Estado Docente o Asignación de Clase”, consideró.

Además agregó que “la sesión del lunes no tiene ningún sentido” y que sí se podría “revisar concienzudamente el ítem porque han cambiado las circunstancias de cuando se instauró. Cambió la situación económica con una depreciación de la moneda. Pero revisar no es derogar”, aclaró.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE), informaron a este medio que efectivamente el ítem aula ha perdido peso en términos de lo que hoy puede llegar a incidir en el salario de los docentes, debido a los incrementos en negro “particularmente nacionales”, producto de la “inflación descontrolada”.

En este sentido, marcaron que, una vez que se implementó en 2016, el ítem representaba “el 10% del salario de cada uno de los maestros de Mendoza”, sobre todo porque así lo marca su composición; pero que ahora es menor en todos los casos.

“Mendoza se ha caracterizado desde la época de Celso Jaque en adelante de tener a los salarios de los maestros en blanco”, expresaron, y agregaron que, cada vez que hubo un aumento en blanco, engrosaba también el adicional del ítem aula -que se mantenía en el 10%-, porque todo impactaba en el básico (Asignación de Clase), Estado Docente, Zona y Antigüedad.

No obstante, “comienza a distorsionarse” el mismo cuando al salario le ingresan montos que no son remunerativos o están “en negro”. “Se debilita, por ejemplo, con la cláusula de garantía nacional, que achata la pirámide salarial con los incrementos a quienes recién se inician en la docencia. Eso hace que el sueldo de los que menos ganan, suba mucho; mientras que a los que ganan más casi que no les impacta”, acotaron.

La síntesis en el Gobierno es que el ítem aula “pierde incidencia en la medida en que se ‘ennegrece’ el sueldo”.

Cuándo no se cobra

Como se mencionó, el Ítem Aula se calcula en base al 10% de la Asignación de la Clase, Estado Docente, Zona y Antigüedad. El mismo no se percibe en casos de más de 3 inasistencias justificadas por mes o 10 anuales; o una inasistencia injustificada o un paro.

Las excepciones se dan en casos de licencias por vacaciones, accidentes de trabajo, maternidad, enfermedad terminal o violencia de género, por lo que si están cobrando con anterioridad a estas licencias, “continúna cobrando el ítem aula mientras duren las mismas”.

En tanto, si el docente no percibe el Ítem por exceder los tres días ya fijados, esas inasistencias justificadas “no se computan en el total de 10 previstas en el reglamento. Solo serán computadas, si son menores o iguales a tres y en consecuencia ese mes se percibe el ítem”.