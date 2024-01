El IPV frena las licitaciones de viviendas por la crisis

Afectado por la crisis económica y la falta de recursos, el gobierno de Alfredo Cornejo tomó la decisión de limitar su plan de viviendas sólo a la ejecución de los proyectos habitacionales que ya están en marcha y no realizará nuevas licitaciones.

“El plan de viviendas no escapa al general de la obra pública: vamos a seguir con las obras en marcha”, precisó en este sentido este martes Natalio Mema, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia.

En el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reforzaron el mensaje del ministro. “Hoy estamos analizando la totalidad de las obras junto a Infraestructura, es un reordenamiento de las obras ya en ejecución”, informó Gustavo Molinelli, quien por el momento es el único integrante del directorio del organismo que permanece en funciones, tras el inicio de la gestión de Cornejo y la salida de las autoridades anteriores del IPV.

Molinelli, quien es funcionario de esta área desde 2020, agregó a Los Andes que, de todos modos, el IPV tiene “muchas obras en proceso”. “Por tal motivo, debemos adecuarnos a los nuevos lineamentos nacionales que afectan también las finanzas provinciales”, señaló.

En números

Oficialmente, el IPV informó este martes que tiene 92 barrios en ejecución. Se trata de 3.775 casas en total. Esas son las obras que van a seguir en el contexto de crisis.

Los que por ahora deberán esperar un mejor momento son unos 19 proyectos que se encuentran “en evaluación para su licitación”, según especificó Molinelli.

De acuerdo con un cuadro de cifras que también aportó el IPV, el organismo entregó, entre diciembre de 2019 y enero de 2024, 4.523 “soluciones habitacionales”, mientras que tiene otras 5.383 soluciones “en ejecución” y 944 “en proceso licitatorio”.

Por otro lado, los “mejoramientos entregados” por el IPV en estos años suman 1.209, mientras que otros 1.642 mejoramientos se encuentran en ejecución.

Finalmente, desde el IPV se detalló que en los últimos cinco años se entregaron 3.314 viviendas, a las que se suman 3.741 viviendas en ejecución y 944 “a iniciar”.

En resumen, son estas últimas 944 casas las que quedarán frenadas y deberán esperar a que mejoren las condiciones económicas y financieras de la Provincia.

Informe viviendas 2019-2024.

Hay que recordar en este sentido que el Gobierno provincial encendió luces de alarma por las caídas de la recaudación provincial y la coparticipación federal a partir de los últimos meses de 2023.

También acaba de lanzar el Ministerio de Hacienda un proceso de roll over para refinanciar vencimientos en dólares y para fondear la ampliación del metrotranvía urbano.

A la par, el Gobierno provincial adelantó el llamado a paritarias con los empleados estatales por la explosión de la inflación, que afecta, además de los salarios, las inversiones del Estado provincial.

El proyecto del gobernador

Antes de que se conocieran las cifras oficiales del IPV y la decisión de frenar licitaciones de viviendas, Cornejo había sido pesimista respecto del panorama para la construcción de viviendas por parte del Estado provincial. El diagnóstico lo dio el viernes pasado, cuando le tocó hablar con la prensa, precisamente en un acto de entrega de casas en Luján.

El gobernador adelantó en esa ocasión que el Gobierno provincial va a hacer “todas las casas que estaban comprometidas”, pero señaló que “para el futuro quisiéramos subsidiar la tasa ante un banco y que cada uno tome su propio riesgo, como en Chile, Paraguay y los países donde funciona el sistema financiero”.

“Queremos ir hacia eso, que la gente acceda a créditos baratos, en lugar de golpearle la puerta al IPV o los municipios”, afirmó, pero a la vez recalcó que para que eso ocurra es necesario que exista “orden macroeconómico”.

Cornejo destacó también que las cuotas del IPV tienen actualmente valores “irrisorios”, pero consideró que, si se volviera a la metodología de su primera gestión, cuando esos valores se actualizaban de acuerdo con la suba de los salarios, esa medida tampoco alcanzaría para financiar viviendas nuevas.

“Siempre caemos al mismo punto. Si no se ordena la macroeconomía y no tenemos un sistema de financiamiento adecuado, nunca vamos a cubrir la brecha habitacional que hay en el país y en la provincia”, expresó, y agregó: “El 90% de las personas necesita un crédito para acceder a una vivienda y dentro de ese 90%, la mayoría no califica para un crédito en las condiciones que tiene el sistema financiero hoy en día”.

Cornejo hizo este diagnóstico durante la entrega de casas para 36 familias que debieron ser relocalizadas en un barrio nuevo de Luján, por las obras en el trazado de la ruta 82 a Cacheuta, que se financia con fondos del BID.

El gobernador contó que entre los beneficiarios de esa relocalización había “legítimos propietarios y otros tantos no, eran usurpadores hace muchísimos años”, y explicó que el BID exige mitigar los “impactos sociales” de los proyectos para dar créditos como el que está permitiendo avanzar con la remodelación de la ruta a Cacheuta.

“Hubo que comprarles casas a algunas personas que no querían venir a este barrio, fue bastante traumático, pero también está en el marco del financiamiento de vivienda de la provincia: esto lo ejecutó el IPV, una parte con el crédito BID y la otra con fondos de la Provincia” relató.

Y agregó, con pesimismo: “La permanente devaluación de nuestra moneda, la alta inflación y los aumentos de la construcción han hecho que las cuotas pasen a ser irrisorias y que no se pueda construir una vivienda. En mi primer gobierno estaban atadas las cuotas a los ingresos, pero si las cuotas rondaran entre 30 y 50% del salario, que son los valores de un alquiler, tampoco haríamos una casa”, lamentó.