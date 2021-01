El intendente de San Carlos eliminará tasas municipales a comercios del departamento

El intendente de San Carlos, Rolando Scanio, presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que elimina 60 tasas municipales. La iniciativa sería aprobada este jueves y de acuerdo a los cálculos del mandatario, ya estaría vigente el próximo martes 19 de enero. El jefe comunal no descartó aplicar medidas similares para el sector del turismo.

En diálogo con Los Andes, Scanio afirmó que los equipos contables y técnicos del municipio venían “estudiando” la posibilidad de eliminar algunos gravámenes “irrisorios” en este contexto de pandemia. “Lo que queríamos es ayudar a los emprendedores, a las pymes y al vecino en general porque es un bagaje importante”, dijo el intendente.

Para ejemplificar los alcances de la medida, Scanio tomó como ejemplo “un drugstore o una confitería” y aseguró que sin los impuestos por “mesas, sillas, sombrillas y carteles” en la vía pública, el comerciante puede evitar ciertos gastos. “Ese ahorro por no pagar estos impuestos que eliminamos, queremos que los comerciantes lo vuelquen en comprar más mercadería, en nutrir más servicios o en darle empleo a otra persona”, sostuvo.

Dentro de las 60 alícuotas que buscan eliminarse se destacan: presentación de planos, servicios fúnebres como carrozas o lápidas, certificaciones, desarchivo de expedientes y derechos de publicidad callejera como folletería o propaganda colgante.

“Esto no puede conseguirse si no tenés un municipio que en lo contable esté bien. Nosotros venimos hace año trabajando de manera ordenada y no tenemos deuda, tenemos déficit cero”, aseguró Scanio. A su vez, destacó que si bien San Carlos no es un departamento que se caracterice por contar con “grandes industrias o grandes comercios” la iniciativa busca darle beneficios a los vecinos.

Además, resaltó que el turismo es un rubro que está creciendo en el departamento y no descartó aplicar medidas similares para este sector. “Tenemos mucha expectativa y por ahí también puede venir un desarrollo económico importante”, expresó.

Este jueves se debatirá la iniciativa de Scanio en el Concejo Deliberante. De acuerdo a sus pronósticos, será aprobada ampliamente ya que cuentan con amplio consenso en el recinto. “Una vez que se apruebe, la reglamentamos a través de un decreto y ya estaríamos en condiciones de ser presentada a la comunidad. Calculo que eso no va a ser más allá del lunes o martes de la semana que viene. Mi idea por el momento es que quede fija y veremos más adelante”, concluyó el intendente de San Carlos.