El insulto de “Chiche” Duhalde al Gobierno por la quita de fondo a la Ciudad de Buenos Aires

La ex senadora Hilda “Chiche Duhalde” se mostró molesta por la quita de fondos a CABA y le dedicó un fuerte insulto a la administración de Fernández.

“Es muy brutal lo que pienso, pero son unos hijos de puta. Lo que están haciendo con la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza”, lanzó la dirigente peronista.

Duhalde remarcó que se trata de “un ataque feroz del Gobierno que no corresponde que lo hagan, pero se han empecinado” y consideró que el kirchnerismo siempre consigue lo que quiere y que nadie los detiene.

“Por eso nunca fui kirchnerista. Me entusiasmé cuando llegó Alberto al poder porque creí que iba a hacer otra cosa y creí que iba a conducir el país. Hoy, terminado su año de mandato, la desilusión es atroz”, dijo.

“A mí me gustaría verdaderamente ver a Larreta, y yo no soy de Cambiemos, con mucha más fuerza defendiendo lo que les corresponde”, dijo en una entrevista para La Once Diez / Radio de la Ciudad.

En cuanto a la gestión de Fernández, Duhalde dijo: “No está leyendo la realidad. Hay dos opciones: o miente descaradamente o no está leyendo la realidad por cosas que él sabrá. Como decíamos hace muchos años, le hacen el diario de Yrigoyen o miente descaradamente”.