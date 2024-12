El gobierno venezolano incluyó a Bullrich y Werthein en la causa por terrorismo contra el gendarme secuestrado

Después de la conferencia liderada por el canciller argentino, Gerardo Werthein, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que reiteraron su solicitud de liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, el Gobierno venezolano publicó un comunicado en respuesta al gobierno de Argentina. En dicho comunicado, confirmaron que ambos funcionarios serán incluidos en la investigación que indaga sobre presuntos actos de terrorismo.

“La ministra Bullrich debe responder al pueblo argentino y a los familiares de Gallo por qué se autorizó el viaje de este gendarme sin informar a las autoridades venezolanas, sentando un grave precedente en la región y por qué en marzo de este año dijo públicamente que iba a enviar gendarmes a Venezuela con objetivos al margen del Derecho Internacional y la Ley”, expresó el fiscal general, Tarek William Saab.

Asimismo, explicó que el gendarme está siendo sometido a un proceso judicial debido a que “hay pruebas que lo vinculan con actos graves que ponen en peligro la seguridad del país”.

“La notoriedad dada por las altas autoridades argentinas a la detención de Gallo tiene directa relación con el hecho que las investigaciones realizadas por los cuerpos auxiliares de justicia venezolanos revelan que en la cadena de mando del grupo de terroristas enviados desde Argentina aparece la propia ministra Burlich y así consta en el expediente”, agregó.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el gobierno de Venezuela. (Gentileza)

En este contexto, Saab afirmó que “el comportamiento inconsistente del gobierno argentino hasta ahora solo evidencia su conexión con esta agresión a Venezuela, la cual fue neutralizada. Y hoy, a raíz de las declaraciones incriminatorias de la ministra Bullrich y el canciller Gerardo Werthein, estos funcionarios han sido identificados como personas de interés en la investigación, por lo que serán incluidos en el caso”.

“Tarek William Saab, jefe de fiscales de una narcodictadura asesina, no me va a callar con sus mentiras. El argentino Nahuel Gallo es víctima de un secuestro político, y ustedes, mafiosos del régimen de Maduro, son los verdaderos criminales. No nos intimidan. Caerán, y cuando así sea, enfrentarán la Justicia por sus crímenes contra la humanidad. No habrá rincón en el mundo donde puedan esconderse”, respondió Bullrich en sus redes sociales.

Esta mañana, Werthein y Bullrich dirigieron una conferencia junto a la familia del gendarme, en la que reiteraron su demanda por su pronta liberación. La madre de Nahuel, Griselda Heredia, expresó entre lágrimas: “Es duro, como mamá, que lo acusen de algo que uno sabe que no es así. Y al señor Maduro quiero pedirle que haga lo posible, que se vean bien los papeles, está todo legal; que lo larguen, que lo dejen venir a la Argentina”. “Es una situación que no es fácil, es muy dolorosa”, agregó como pudo.

Más temprano, también se dio a conocer un primer comunicado del fiscal general del régimen bolivariano, en el que afirmaba que el gendarme está detenido en Caracas, bajo acusación de actos de terrorismo.

“Estamos un poco más tranquilos con esta comunicación de que Nahuel pasó de ser una persona desaparecida a un preso bajo juzgamiento, pero queremos ser muy firmes con respecto a lo que dice el fiscal general en esta comunicación meramente arbitraria”, dijo Bullrich.