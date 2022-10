El Gobierno reabre paritarias la próxima semana tras conocerse la inflación de septiembre

El Gobierno de Mendoza convocó a los representantes gremiales para revisar el incremento salarial que se acordó en las últimas reuniones paritarias. De esta forma se activa la cláusula de compromiso tras conocerse el índice inflacionario que azota al país.

A través de un comunicado, desde el Gobierno afirmaron: “La inflación, que no logra controlar el Gobierno nacional, impacta no solo en el bolsillo de los mendocinos sino también en el funcionamiento del Estado provincial. Por ello, desde el Ejecutivo solicitan a los representantes gremiales sensatez a la hora de llegar a un acuerdo durante los próximos días, que resulte equilibrado para ambas partes y que no comprometa las cuentas públicas provinciales”.

Las reuniones se realizarán durante la mañana y el cronograma es el siguiente:

- Jueves 20: Educación, Administración Central, Profesionales de la Salud.

- Viernes 21: Régimen 15, Parques y Paseos Públicos, Guardaparques, Régimen 35 y Ecoparque.

- Lunes 24: Fiscalía, Contaduría, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Subsecretaría de Trabajo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

- Martes 25: Funcionarios Judiciales, Empleados Judiciales, DPV, Instituto de Juegos y Casinos y EPAS.

Inflación en Mendoza

Según publica Los Andes, tal como vienen advirtiendo los economistas, la inflación mensual parece haber encontrado un piso del 6%. El Índice de Precios al Consumidor de setiembre, en la provincia, alcanzó el 6,5%. Esto es, apenas 4 décimas por debajo de agosto, cuando se ubicó en el 6,9%, con lo que la anhelada desaceleración se va corriendo en el horizonte. Por otra parte, el rubro Alimentos y bebidas, que es el que más impacta en el bolsillo de las familias, se ubica entre los tres con mayor suba interanual.

Según los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), el IPC acumula una variación, desde enero a setiembre, de 68,4% y, cuando la comparación se extiende a setiembre del año pasado, llega al 85,2%.

En cuanto a los rubros que mayor incremento sufrieron el mes pasado con respecto a agosto, la suba está encabezada por Indumentaria (12,3%) y le siguen Educación (8,4%), Atención médica y gastos para la salud (6,6%), Otros bienes y servicios (6,1%), y Alimentos y bebidas (5,7%). Pero cuando se observa la variación interanual, Indumentaria sigue liderando el incremento, con un 121,8%, seguido por Educación (97%) y Alimentos y bebidas (86,5%).