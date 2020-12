El Gobierno provincial puso seis inmuebles del Estado a la venta

La Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (Daabo) puso a la venta seis inmuebles que pertenecían a las entidades bancarias. El proceso será a través de un concurso público de precios que estará abierto hasta el 15 de diciembre.

De la venta de las seis propiedades ubicadas en Rivadavia, San Carlos, Santa Rosa, Maipú y Guaymallén, el Estado provincial se alzará con al menos $ 10.972.000 y U$S 30.200, si los oferentes respetan los montos de los precios de base de las ofertas. Esa es la cifra que suman todos los precios que pide el Estado de piso.

“En los 21 años anteriores a 2018, la Daabo vendió 69 inmuebles y desde 2018 a la fecha se han vendido 24 inmuebles. Con este llamado sumamos la venta de 6 inmuebles más y finalizado este proceso, quedarán 25 inmuebles disponibles para la venta”, explicó el director de la Daabo, Santiago Pérez Araujo.

“Con la venta de los inmuebles se generó reducción de pagos de impuestos y servicios asociados como seguridad, luz, gas y agua. Además, desaparecieron las deudas que pesaban sobre los inmuebles porque fueron afrontadas por los compradores. Así evitamos los gastos judiciales para desalojar a los ocupantes de algunos inmuebles”, agregó el funcionario.

El proceso

Las ofertas se recibirán por mesa de entradas de la Daabo (Rivadavia 75, 1° piso, departamento 10, Ciudad) hasta el 15 de diciembre de 9 a 12.

El proceso de oferta y mejoramiento consiste en la aceptación de una oferta base, que puede ser mejorada por el oferente inicial respecto de ofertas adicionales que se reciben antes de la fecha de apertura de sobres prevista. En todos los casos, se solicitarán garantías a los oferentes. Los inmuebles que se someten a este proceso han sido obtenidos producto del cobro de créditos de los exbancos oficiales.

La venta se realizará en el estado de uso, conservación y situación de ocupación en que se encuentran y quedarán a cargo del comprador los trámites legales que requiera el eventual desalojo de las mismas. Además, las personas que adquieran las propiedades también asumirán la totalidad de las deudas por impuestos, tasas y servicios que pesen sobre la propiedad.

Las compras se podrán financiar, se deberá abonar el 20% al contado y 80% hasta en 48 cuotas mensuales. Una parte de los sobres se abrirán el 16 de diciembre y otra parte al día siguiente.

Los interesados deben ingresar en: https://www.mendoza.gov.ar/hacienda/concurso-publico-de-precios-de-llamado-a-mejoramiento-de-ofertas-n-1-20/

“Números azules”

Desde la Daabo señalaron que en 2018 y 2019 el organismo arrojó “números azules” porque desde ese año llevan adelante una política de reorganización de activos, de reducción de costos y de generación de ingresos.

Los ingresos se generan principalmente con la venta de las propiedades que en general están ocupadas y generando costos. Otra parte, surge de las cobranzas judiciales o de los acuerdos extrajudiciales . En cuanto a costos, indicaron que se achicaron los gastos en servicios y que en ese periodo se redujo un 40% la planta de personal. En 2017, había 34 empleados, hoy solo quedan 23 y a fin de año serán 21 porque hay dos que están por jubilarse. El achique se ha generado solamante no renovando los cargos de las personas que se jubilaron.

El objetivo principal del Gobierno, tal como lo dejó plasmado Rodolfo Suárez en su discurso del 1 de Mayo en la Legislatura, es cerrar la entidad reordenando los activos y reasignando los recursos humanos en otras reparticiones.

Qué es la Daabo

La Daabo es la repartición encargada de gestionar el paquete de créditos, inmuebles, bienes muebles, rodados, entre otros, que no integraron la unidad de negocios que se transfirió a través del proceso licitatorio, en el momento en que se fusionaron los bancos de Previsión Social y de Mendoza.

En un principio, la oficina estuvo bajo el nombre de EFOR (Ente de Fondos Residuales), pero en 2001 se disolvió y se creó la Daabo. Cuando se creó la idea era que funcionara por un año pero lleva 24 años activa.

Los inmuebles

1- Inmueble urbano ocupado. Ubicado en Rivadavia con frente a calle Wenceslao Nuñez 1151 sup. 102.73 m2– valor base $ 2.001.000,00 + deudas

2- Inmueble urbano ocupado. 50% titularidad de la Provincia de Mendoza y el 50% restante cesión de derechos y acciones de la subasta. Ubicado en Guaymallén con frente a calle Adolfo calle n°1166 sup. 186.05 m2– valor base $ 2.371.000,00 + deudas

3- Inmueble rural ocupado ubicado en San Carlos con frente a ruta nacional 40 vieja s/n°, Cl Capacho, fracción b. sup. según mensura 18 has. 4.105,82 m2– valor base $ 2.000.000,00 (20% al contado, 80% en 48 cuotas mensuales) + deudas

4- Inmueble rural de ocupado ubicado en Santa Rosa con frente a calle Vega s/n° El Ramblón. sup. 64 has. 9825,74 m2 – valor base u$s 30.200.,00 (en una cuota de u$s 6.600 al contado y dos cuotas de u$s 11.800) + deudas. Constitución de servidumbre de paso gasoducto (8 has 1915.90 m2)

5- Inmueble rural ocupado ubicado en San Carlos con frente a calle Cementerio s/n° Capiz sup. 15 has. 6816,29 m2– valor base $ 2.800.000,00 + deudas. registra anotación de litis en matrícula autos n° 30.842 “Imazio Raúl Eugenio p/prescripción adquisitiva”

6- Cesión de derechos y acciones de la subasta – autos n°167485 “Banco Finansur SA c/Resina Luis Roberto p/ejec. acel.” inmueble urbano ocupado ubicado en Maipú con frente a calle Mitre 180, Beltrán sup. 300,00 m2– valor base $ 1.800.000,00 + deudas.