El Gobierno provincial evalúa un plan de desendeudamiento

En medio del debate político y electoral que genera la deuda que Mendoza tiene en dólares, el Gobierno provincial evalúa la posibilidad de cancelar anticipadamente parte de los créditos en moneda estadounidense. Aunque, además, considera deshacerse de “deuda cara” en pesos.

¿Por qué piensa en anticipar pagos en dólares? Lo seduce la posibilidad de deshacerse de algunas obligaciones porque le resultaría “barato”, debido a la brecha que existe entre el precio del dólar oficial (100 pesos) al que accedería para liquidar la deuda y otras cotizaciones, como el paralelo (casi el doble).

El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, confirmó esta semana a Los Andes que se está estudiando la idea. “Cancelar deuda en moneda extranjera, a mí me interesa”, afirmó. Y agregó, con una aclaración: “Lo tenemos como una herramienta, pero no estamos haciendo ninguna oferta”.

El problema para el Gobierno provincial es que los dólares son manejados por el Banco Central y dependería de él para avanzar en algún tipo de desendeudamiento anticipado.

Desde el comando de campaña dieron más datos de las gestiones realizadas para el desendeudamiento y hasta soltaron una chicana al justicialismo, que continuamente machaca contra el oficialismo por el nivel de deuda que alcanzó la Provincia durante los gobiernos radicales.

“Lisandro (Nieri) y (Víctor) Fayad -el actual ministro de Hacienda y su casi seguro sucesor- han hecho las consultas a la Nación para adquirir dólares, pero les han dicho que estamos mal de reservas”, señaló una fuente importante del comando de campaña oficialista.

Y agregó: “Habría que preguntarles a los candidatos del PJ si el Banco Central nos va a vender dólares a 100 pesos para que nos desendeudemos”.

Pero desde el justicialismo mendocino criticaron la idea del Gobierno provincial. Tras advertir que la Provincia “no tiene los pesos necesarios para cancelar deuda”, contrastó con el Poder Ejecutivo: “El dinero hay que ponerlo en la economía. Si está la plata para comprar dólares, la tienen que usar para hacer obra pública, que está subjecutada, y generar empleo”, respondió el referente económico del Frente de Todos, Nicolás Aroma.

El caso testigo

Detrás de los cruces y desafíos electorales están los números y opciones reales del Gobierno provincial. Mendoza tiene una deuda consolidada en dólares que, según los registros oficiales que abarcan hasta fines de junio, asciende a 1.173 millones.

Hacienda se atribuye el logro de haberla bajado en dólares un 21% desde 2015 a la fecha (era de 1.487 millones por entonces), pero no da muchas precisiones de cómo haría para seguir achicándola.

Por otro lado, la caja para tratar de adelantar pagos de la deuda no es demasiado holgada. Representa, según lo que se reconoce oficialmente Hacienda, por lo menos el equivalente a una nómina de los salarios estatales: 8.000 millones de pesos. “Sería irresponsable no guardar una nómina salarial al menos, si no la hubiéramos tenido no habríamos podido pagar los sueldos el año pasado cuando se cerró todo”, explican en el Ejecutivo.

Y vuelven a la carga contra el PJ, que demanda más gasto: “No nos puede volver a pasar lo de fines de diciembre de 2015, cuando asumimos después de la gestión de Francisco Pérez, que había cero pesos en la caja”, se planta el ministro Hacienda.

En tanto, una de las mayores deudas en dólares que tiene la Provincia es el bono que se tomó en 2016, que equivale a más de 500 millones.

“De ninguna manera habría liquidez para cancelar ese bono por su tamaño”, reconoce de entrada Nieri, quien además recuerda que este título ya ha sido refinanciado y vence en 2029.

De todos modos, el ministro de Hacienda coquetea con la posibilidad de, al menos, adelantar pagos para bajar el stock de la deuda general. “Se podría trabajar en cancelaciones anticipadas de deuda cara, en pesos o en dólares”, insiste Nieri, abriendo el juego también a las deudas en pesos que el Gobierno considera “caras” respecto de las tasas.

No hay ningún plan en marcha para anticipar pagos de deuda en dólares, pero sí antecedentes en ese sentido. En 2017, la Provincia canceló en forma anticipada un crédito del Banco Credit Suisse. Se trata de un préstamo que había sido tomado en 2011 y que fue precancelado en 2017, durante el último año en el que había que pagar cuotas, con un gasto de 16.4 millones de dólares.

“Con el diario del lunes, hicimos las cosas bien, porque después vino una devaluación”, rememora Nieri. La Provincia se ahorró de pagar en aquel momento algo más de 620 mil dólares, o más de 120 millones de pesos, según la cotización actual de la moneda estadounidense.

El PJ cree que el posible plan de desendeudamiento del Gobierno sugiere, precisamente, que habrá una nueva devaluación. Y desmiente esta posibilidad: “Si bien hay una brecha alta, la posición de reservas no es tan mala, no es claro que vayamos a un escenario de devaluación”, señaló Aroma.

Tensiones por el “bono Cornejo”

El beneficio de anticipar pagos en dólares tienta al Gobierno, según reconocen las autoridades, aunque en el cuadro general, lo que más molesta es la situación de la deuda en pesos con organismos oficiales.

Además de los intereses que hay que pagarles a los acreedores del bono en dólares de 2016, Mendoza tiene que liquidar en 2022 un paquete de casi 18.500 millones de pesos, que agrupa deudas con el Gobierno nacional, con el Banco Nación y con los organismos multilaterales.

Está lejos de pensar en adelantar pagos con los organismos multilaterales porque “no tiene sentido” para el Gobierno y apuesta a acuerdos con el gobierno federal y el Banco Nación por la mayoría de los otros pagos. En este punto, con la Nación pretende conseguir un pacto razonable y con valores actualizados por las deudas cruzadas que existen: así como la Provincia le debe al Estado nacional, la Nación tiene deudas con Mendoza por diversas cuestiones, como por ejemplo, la atención de los presos federales.

Un párrafo aparte merece el Banco Nación, al que hay que pagarle algo más de 4.000 millones de pesos en 2022 y con el cual hay una puja desde hace tiempo por las condiciones de pago, que para la Provincia son onerosas. Los desencuentros no solo afectan esta operación, sino que siguen dilatando un contrato a largo plazo entre la Provincia y la entidad que actúa como su agente financiero.

En tanto, el bono en dólares de 2016 produce una puja en sí mismo. El PJ lo ha sido bautizado como “bono Cornejo”, para hacerle daño al oficialismo. Pero la afirmación produce un contragolpe: “Tomamos 500 millones de dólares para pagar la deuda de Paco Pérez, la deuda que habían generado ellos con los proveedores”, insisten los radicales.

“Esa deuda (el bono de 500 millones de dólares) no tiene ninguna influencia sobre el presupuesto actual y futuro. Los vencimientos son inexistentes. El problema es la economía del país”, relatan también los candidatos de Cambia Mendoza.

Y agregan que, hacia el final de la reestructuración, el famoso bono en dólares “probablemente sea refinanciado otra vez”. Aunque la novedad es la idea de liquidarlo, al menos parcialmente, antes de 2029.