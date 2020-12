El Gobierno presentó una oferta de aumento salarial a los estatales

Finalmente, el Gobierno Provincial presentó formalmente una oferta de aumento salarial a los empleados estatales. La misma se compone de un aumento salarial de un 20% dividido en tres tramos; más sumas fijas no remunerativa ni bonificable (bonos) que se pagarían -si se acepta- en todo el 2021 en cuotas mensuales por un total de $54.000.

Los representantes del cuerpo paritario del Ejecutivo provincial, se reunieron ayer con referentes de los sindicatos que representan a las y los trabajadores de Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fiscalía Estado, Administración central, Salud (régimen 15), SUTE, Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y Empleados judiciales.

El subsecretario de Modernización, Ignacio Barbeira, informó la propuesta, que es una oferta de recomposición integral del salario “que abarca hasta el 31 de diciembre de 2021, que se compone de una suma fija de $54000 pagadera en cuotas de carácter no remunerativo y no bonificable a abonarse durante el próximo año, y un porcentaje de aumento del salario del 20% dividido en tres tramos: 7% en marzo y julio y el 6% en octubre, no acumulables”.

Y agregó: “Las representaciones gremiales se llevaron la propuesta para analizarla junto a sus bases, discutirla y poder tomar una decisión para dar una respuesta definitiva el próximo 18 de diciembre”.

Con respecto a la suma fija no remunerativa ni bonificable, consistiría en $4.000 para el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto; $5.000 para septiembre y octubre; y $6.000 en lo que respecta a noviembre y diciembre.

Desde los gremios, Roberto Macho, secretario general de ATE, sostuvo que bajarán la propuesta a las bases y realizarán un plebiscito “donde los compañeros y compañeras tendrán la oportunidad de analizar y debatir la propuesta, para luego firmar por la aceptación o el rechazo de la propuesta patronal”.

“La semana entrante ATE comunicará el resultado general del plebiscito, el cual debe contemplar más del 60% de votos afirmativos o negativos de los trabajadores”, destacó.

Hay que recordar que ayer y anteayer se realizaron medidas de fuerza en el sector estatal, al menos programados por los gremios del frente de Unidad Estatal, con paro para las dos jornadas, en lo que era la víspera de la reunión paritaria en la cual el Gobierno terminó ofreciendo esta propuesta a los sindicatos.

Continuidad de las paritarias

Las reuniones continuarán hoy con representantes sindicales de trabajadores del Tribunal de Cuentas, EPAS (Ente provincial de Aguas y Saneamiento), Ambiente y Ampros (régimen 27 de los profesionales de la salud).

Estos encuentros tendrán lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén.