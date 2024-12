El Gobierno podría construir más hospitales en acuerdo con privados

El anuncio del llamado a licitación para finalizar el Hospital de Luján de Cuyo y la novedad sobre la combinación entre el servicio público y el sector privado ha generado ciertas dudas. El Poder Ejecutivo sostiene que la idea es adoptar un modelo “que ha demostrado ser exitoso en sistemas de salud a nivel internacional para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud”.

En diálogo con Radio Jornada, el ministro de Salud Rodolfo Montero despejó varias dudas sobre el futuro de esta modalidad en nosocomios. “Es una herramienta más. En Argentina no estaba la experiencia de un hospital público, como sí existe en otros países del mundo, con gestión privada. Quisimos aprovechar este problema que había con el Hospital de Luján”, indicó. No descarta que, con futuros hospitales de baja complejidad, se aplique el mismo modelo.

“Nadie pretende extrapolar este modelo para reemplazar a los otros. Es solamente para esta experiencia. En Mendoza tenemos sistemas mixtos como el caso de la Fuesmen, en donde el Estado financia a los pacientes que no tienen obras sociales y no pagan”, expresó.

El funcionario provincial enfatizó en la necesidad de “organizar bien el proceso y definirle bien al privado qué es lo que el sistema público necesita. Hicimos un estudio poblacional de Luján para saber qué servicios necesitan”. Una parte importante de la obra ya está hecha por lo que entiende que la puesta en marcha sería rápida y luego vendría la construcción de otras áreas. “Después el privado tiene que ir haciendo las inversiones para hacer los quirófanos, internación, servicio de imágenes, etc”.

Consultado sobre el por qué de las demoras en estos años, el ex titular de la Fuesmen no dudó en decir que “ese hospital se pensó más en términos políticos que en término sanitarios. Eso pasa muchas veces. A quienes les toca gestionar la cartera de salud, se encuentran con un hospital que no responde al criterio sanitario, sino más bien criterios políticos y tienen poco incentivo de poner en marcha un mini Hospital Central en Luján porque saben que no van a poder resolver las cosas ahí”.

Consultorios Externos del Hospital de Luján

Montero confirmó que la gestión privada que se haga cargo del hospital deberá pagar un canon al Estado pero que se deduce de las inversiones que se vayan haciendo. “Una vez que se termine el plazo ese hospital pasa a manos del Estado para volver a renovar la concesión”, subrayó.

“Lo único que vamos a pagar nosotros son las prestaciones que le hacen a las personas que no están bajo nuestra cobertura. Eso es 100% para el privado y ellos tendrán sus acuerdos con las obras sociales y le cobrará. Nosotros hemos dicho que entre el 40 y el 60% de la atención de ese hospital tiene que estar garantizada para las personas que no tienen obra social”, remarcó el ministro.

Para el titular de Salud y Deportes de la provincia, este modelo de gestión ha dado muy buenos resultados en otros lugares del mundo. Por eso quiere que en Mendoza haya una experiencia que permita replicarlo en otros nosocomios a construirse, cuando se trate de hospitales de baja complejidad: “En el caso de un hospital de baja complejidad en una región determinada, podría pensarse en el futuro”.

Sin embargo, advirtió que para que eso ocurra, “tenemos que poner en marcha este y tiene que funcionar. Hay que ver de acá a cinco años si el usuario percibe que tiene muy buenos servicios, si el privado percibe que es sustentable en el tiempo, de las inversiones que ha hecho. Va a llevar muchos años evaluar el éxito, o no, de de este modelo como para decir: ‘en el futuro, si construyo un hospital puede ser o no puede ser un modelo replicado’”.