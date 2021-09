El Gobierno planea aumentar en casi 50% la red de cámaras de seguridad

El Gobierno de Mendoza busca potenciar el sistema de videovigilancia desplegado por el Ministerio de Seguridad en el territorio provincial. Ayer se lanzó una licitación por $240 millones por el servicio de conectividad y mantenimiento del sistema para la zona del Gran Mendoza y Lavalle y en los próximos días se hará lo mismo para el Este y el Sur. Pero además, el Ejecutivo prepara una proyecto para incorporar 700 nuevas cámaras a la red que actualmente cuenta con más de 1.500 dispositivos.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial una serie de decretos firmados por el gobernador Rodolfo Suárez en donde se autoriza el llamado a licitación para la compra de 129 patrulleros, entre camionetas y automóviles, para los que se destinarán $458,3 millones.

En tanto, también se convocó a un concurso para la contratación del servicio de conectividad y mantenimiento del sistema integral de videovigilancia de Gran Mendoza y Lavalle, buscando garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y las cámaras. Para ello invertirán $240,2 millones por el período de 24 meses. De ese total, en este ejercicio se imputarán solamente $20,2 millones.

En diálogo con Los Andes, el director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad, Leandro Biskupovich, explicó que “esta licitación contempla el mantenimiento de las cámaras y de los centros de visualización, la conectividad de las cámaras y los troncales desde los centros hacia el Centro Estratégico de Operaciones (CEO)”.

Detalló que el mantenimiento de las cámaras es constante y consiste en reparaciones, limpieza y control de conectividad y alimentación de electricidad y esto permite que estén todas operativas. En tanto, el proveedor del servicio garantiza una red privada que conecta los dispositivos con los distintos centros de visualización y con el CEO central del ministerio.

El funcionario indicó que actualmente la provincia cuenta con 1.525 cámaras en toda la red de vigilancia y que en la región del Gran Mendoza y Lavalle se encuentran 1.110. En este sentido, agregó que en los próximos días se presentarán dos licitaciones similares para la contratación del servicio para la Zona Este y para la Zona Sur.

Ampliación de la red de cámaras

Paralelamente a este servicio de conectividad y mantenimiento, el gobierno de Suárez tiene previsto lanzar en los próximos meses una licitación para la adquisición de 700, lo que implicaría ampliar en casi un 50% la red de videovigilancia de la provincia.

“Estamos trabajando en un proyecto para que en el corto plazo salga publicada una licitación que contemplará la incorporación de 700 cámaras nuevas”, manifestó Biskupovich y resaltó que también se sumará nueva tecnología al sistema.

“Vamos a incluir muchas con reconocimiento de patentes de autos. Vamos a incorporar 100 de esas cámaras en la provincia para poder generar alertas de los autos que están buscados”, sostuvo y agregó que también tendrán cámaras destinadas al análisis forense, lo que permitirá aplicar filtros especiales para optimizar la búsqueda y generar alertas predictivas ante un patrón determinado. “Estamos tratando de incorporar no solo cámaras sino tecnología aplicada para facilitar la tarea del visualizador, sumando inteligencia artificial”, aclaró.

Por último, el director sostuvo que además de esta importante compra, se van a integrar al sistema todas las cámaras que tienen actualmente los municipios. “Hay algunos que tienen cámaras propias y vamos a integrarlas a la visualización de la Policía, así que ahí también vamos a tener un incremento importante”, subrayó.

La última compra de cámaras de seguridad que realizó la provincia fue en el año 2019 y se incorporaron 150 cámaras, por lo que la futura licitación será significativa, si bien en el Ministerio de Seguridad todavía no tienen el cálculo definitivo del monto económico que demandará la operación. “Por lo general no se incorporan tantas, pero tenemos una necesidad creciente y no alcanza solo con sacar policías a la calle sino que hay que ser más inteligentes y esta es una de las formas”, concluyó Biskupovich.