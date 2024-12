El Gobierno obligará a los presos de penales federales a limpiar y no les pagará

El Ministerio de Seguridad estableció la obligatoriedad para todos los presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de realizar tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene en los espacios propios y comunes de los establecimientos donde están alojados.

Las actividades no serán remuneradas y tendrán una duración de cinco horas diarias, según la resolución 1346/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida apunta a promover la reinserción social y reducir la reincidencia, según lo estipulado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660) y la Constitución Nacional. Además, busca disminuir la ociosidad entre los internos, considerada un factor de incremento de violencia y desorden en los penales.

El Servicio Penitenciario Federal será el encargado de elaborar planes y cronogramas específicos para estas tareas, además de supervisar su cumplimiento.

Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

La resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, enfatiza que estas labores constituyen un deber derivado del mandato constitucional de mantener cárceles “sanas y limpias” y contribuyen a una convivencia ordenada dentro de los establecimientos.

Esta medida integra a todos los casi 12.000 internos que posee el SPF en todos los penales del país, incluido el Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo, sin discriminar que estén procesados o condenados. También están incluidos los presos calificados como de “alta peligrosidad” (entre ellos, varios narcotraficantes) y los que están alojados por delitos de lesa humanidad.

“Durante el kirchnerismo el interno era una víctima y no se le exigía ninguna labor. No había mantenimiento de los pabellones ni lugares comunes. Todos los hábitos de cuidado y mantenimiento es para la reinserción. Cuidar la celda, el pabellón y patios, son cuestiones básicas y no estaba reglamentado. A partir del programa ‘Manos a la obra’ lo ordenamos”, aseguró a Clarín Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad.

