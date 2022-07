El Gobierno no es optimista con la llegada de Batakis y se prepara para un escenario peor

Desde que comenzó su gestión en 2019, el presidente Alberto Fernández no ha logrado hacer pie frente a la grave situación económica en la que está inmersa el país. La crisis que desde hace años golpea al territorio fruto de malos gobiernos, más la pandemia del coronavirus -con las respectivas restricciones - y las medidas desacertadas en estos meses que confluyeron en la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán; y la llegada de Silvina Batakis; han impactado naturalmente de lleno a la provincia, cuya gestión de Rodolfo Suárez se mantiene cada vez con mayor cautela y no pretende dar pasos ambiciosos a futuro; sino todo lo contrario: se prepara para un escenario de mayor incertidumbre y peor que el actual.

El Gobierno mendocino se muestra con una visión de control de la situación económica, pero sin apuestas importantes para los próximos meses. La pérdida de confianza a nivel mundial sobre el país, que se visualiza en parte en un Riesgo País por las nubes, más indicadores financieros cada vez peores, han “obligado”, según sostienen, al ministro de Hacienda, Víctor Fayad, a tratar de prepararse para un escenario lamentablemente más oscuro que el actual.

“Hay un agravamiento de la parálisis económica a nivel nacional, y un gran problema es la pérdida que confianza. No es un ataque al Gobierno nacional, pero venimos con una inercia decadente desde hace tiempo. Si algo va a cambiar, no creemos que sea para mejor. El escenario no es positivo”, indicaron desde el Ejecutivo, quienes auguran además que en este contexto, las empresas, más que animarse a invertir con la consecuencia de mayor generación de empleos, resguardarán el capital con el que cuentan.

Soportar el temporal

La administración de Suárez, por el momento, aspira mínimamente a que no se corte en estos meses de turbulencia la cadena de recaudación de impuestos propios, y que los contribuyentes “sigan pagando” para seguir manejando recursos con los que se mantiene el Estado en función.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

“Tenemos que ver de qué manera termina siendo la dinámica de aquí en adelante. Antes de tomar las decisiones tenemos que estar bien parados, y eso ya es difícil saberlo teniendo en cuenta los fuertes cambios que hemos visto en los últimos días”, marcaron a Los Andes.

Párrafo aparte, la Legislatura aprobó hace algunos días un plan de facilidades para usuarios que estaban al día el pago de los impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario), pero que en pandemia se atrasaron por diversos motivos. Con esa operatoria, el Gobierno aguarda recaudar $700 millones al año, para compensar en parte una serie de bajas de alícuotas que también se sancionaron en el paquete de la ratificación del Consenso Fiscal.

También destacaron que es “primordial” para la gestión seguir de forma austera para no tener problemas en el pago de sueldos, proveedores, deudas y mantener los servicios del Estado. “Lo estamos haciendo, y lo que debemos procurar es no perder la cadena de pagos de la economía”, acotaron.

Respecto a las cuentas públicas, Mendoza ha tenido un superávit en los últimos meses, y las reservas equivalen a unos $13.500 millones, un número similar a lo que hoy se destina a pagar una nómina salarial.

Paritarias y obras públicas

Aquí aparece el tema gremial y paritario. A la espera de la negociación, que será a fines de mes, en el Gobierno entienden que la disparada de la inflación merece una rediscusión el acuerdo que se dio a fines de marzo, y como señal no sólo se adelantó la paritaria, sino también un tramo de un aumento del 5% que estaba previsto en noviembre, al salario de julio.

No obstante, en Casa de Gobierno aseguran que no pueden dejar en cero las cuentas producto de la negoción paritaria. “En momentos de incertidumbre hay que transitar con holgura porque nunca se sabe de dónde ni qué tan rápido se viene el golpe”, afirmaron, y sumaron que en época de crisis “el gasto público se va a las nubes”.

Sobre este punto, pusieron de ejemplo el tema Salud, al indicar que en los últimos meses subió ese gasto de forma considerable, e indicaron que “miles de mendocinos debieron dejar las prepagas, y se volcaron al sistema de salud pública”.

Claudia Iturbe, secretaria General de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros). Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Si nos quedamos sin ahorros, no podríamos soportar escenarios peores, que son los que auguran los indicadores financieros”, alertaron.

Por otro lado, la obra pública sin dudas es uno de los factores que más se resienten en época de crisis, y se visualizó en 2020 y 2021, cuando la pandemia del coronavirus pegó más fuerte.

En este ámbito, aseguraron que Mendoza hoy “está en niveles adecuados” respecto al nivel de la obra pública, pese a las críticas del PJ, que no solamente indican que es baja, sino que en el transcurso del año no ha repuntado respecto a los años complicados de la pandemia. “A marzo de este 2022 el grueso de obra pública apenas supera los $800 millones”, dijo a este medio el asesor económico del PJ, Nicolás Aroma, quien agregó que incluso “es menos en términos reales al primer trimestre del año anterior”, donde ya se notaba “un mínimo histórico”.

En el Ejecutivo, al margen de estas declaraciones, agregaron que los municipios hoy en promedio están invirtiendo “un poco más que normalmente”, mientras que, por el contrario, el Poder Ejecutivo está con niveles “levemente menores”. No obstante, afirmaron que en promedio “son niveles adecuados”, y agregaron que la provincia ha encarado “las obras que podemos cumplir”.

Por otro lado, como estrategia para este 2022 indicaron que evitaron un “boom” de anuncios de obras porque “una vez que tuviste que paralizar un trabajo, te sale caro retomarlo”, por lo que aseguraron que lo que está haciendo Mendoza, es lo que puede afrontar para terminarlo. También consideraron que es importante no restringir más la cantidad de trabajos porque la construcción “es dinamizadora y creadora de empleo”.

A la vez sostuvieron que la obra privada ha crecido con mayores números de inversión, porque “se ha tomado al ladrillo como un vehículo de protección de ahorro ante la devaluación y la inflación”.

Ajustar cinturones

Pasando en limpio, en la gestión de Suárez no hay optimismo desmedido respecto al futuro del país, y más allá de que algunos indicadores, como podría ser el dólar blue o el Riesgo País no tienen una incidencia tan directa contra la actualidad provincial, “son termómetros que marcan que la situación no está bien”.

También opinaron que la salida de Guzmán y el ingreso de Batakis, “no muestra un cambio de política, sobre todo en un gobierno tan desordenado como éste. La reacción negativa de los mercados podría hacer pensar que la situación podría radicalizarse”.

“Somos más cautos y conservadores que nunca, y tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. En un escenario de riesgo sabés cuáles son los escenarios posibles, y al menos podés elegir; pero en un momento de incertidumbre, que es en el que estamos ahora, no podés visualizar el escenario al que podés llegar”, finalizaron.

Aumento del Presupuesto

En este contexto, el Ministerio de Hacienda y Finanzas decidió incrementar el presupuesto en $12 mil millones debido a un cálculo de mayor recaudación para este año.

De esta manera podrá destinarse ese dinero a distintas áreas del gobierno que necesiten cubrir sus necesidades y también podrá ocuparse en los acuerdos paritarios.

A través del decreto N° 959, el Gobierno afirmó que la recaudación estimada para el ejercicio 2022 será superior a la prevista en el Cálculo de Recursos de Origen Provincial y Nacional.

De esta manera, según la Ley N° 9.356, el Poder Ejecutivo está facultado a aumentar el presupuesto ante una mayor recaudación estimada.

“La Asesoría de Gabinete del Ministerio de Hacienda y Finanzas informa que sería factible obtener una mayor recaudación esperada para el presente año respecto al cálculo definitivo de recursos”, enunció el ministro, Víctor Fayad, en sus argumentos.

En el decreto el funcionario también contempla la posibilidad de “tramitar los incrementos presupuestarios que sean necesarios a fin de adecuar la partida de personal con motivo de los acuerdos paritarios consensuados en el presente ejercicio”. Y añadió que “es preciso atender el incremento de costos producido en distintas áreas operativas”.

“Modifíquese el Presupuesto de Erogaciones Vigente, Ejercicio 2022, debiendo considerarse incrementado en la suma de pesos doce mil millones ($12.000.000.000,00)”, establece el primer artículo del decreto.

Y en el segundo detallaron: “Modifíquese el Presupuesto de Erogaciones Figurativas de la Administración Central, Ejercicio 2022, debiendo considerarse incrementado en la suma $ 2.175.679.184,17.