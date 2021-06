El Gobierno llama al diálogo y ofrece el 5% de aumento a los gremios estatales

El aumento salarial a estatales reunió nuevamente a los gremios con el Gobierno provincial en el Centro de Congresos y Exposiciones. Es la reunión de revisión que se acordó en marzo y fue convocada por el Poder Ejecutivo; no hubo acuerdo de partes porque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta del 5% que se puso sobre la mesa.

La intención de los gremios es contar con un incremento del 45% para el 2021, y teniendo en cuenta que ya se firmó un 20% a pagar en tres cuotas, además del bono de $54 mil, iban por algo más sustancioso.

Ayer se convocó a la Administración Central, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, EPAS, Tribunal de Cuentas, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia y Fiscalía de Estado y ninguno aceptó.

Hoy llegarán al mismo escenario representantes de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial y de la Unión del Personal de Juegos y Casinos.

“La propuesta es de incorporar un aumento del 5% en el mes de setiembre, encima del acuerdo que se había alcanzado”, indicó Ignacio Barbeira, subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado.

Entre finales del 2020 y comienzos del 2021, se firmaron con 16 de los 17 gremios (solo el SUTE no arregló) un convenio de aumento salarial. Establecía una suba al básico del 20% en tres tramos no acumulativos (7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre). Al mismo tiempo se acordó una suma no remunerativa de $54.000 a pagar durante los doce meses del 2021 en ocho cuotas iniciales de $4.000, dos de $5.000 y dos de $6.000. Pero además se dejaba asentado que las partes volverían a sentarse para estudiar la posibilidad de una revisión.

“Lo que plateamos es, tomando un sueldo medio de la Administración Central, el aumento de diciembre contra diciembre del 2020, con el acuerdo como está firmado, era del 33%. Con este 5% se va a 38% en un año y mantiene el poder de compra durante el 2021”, agregó Barbeira.

Hay un punto en el que se dividen las aguas con respecto a los números entre las partes y es el del bono de $54.000 que el Gobierno lo considera como parte del aumento salarial.

“ATE ha sido el único sindicato que el aumento que se dio en negro lo blanqueó, que fue el de los $54 mil, ya en diciembre está blanqueado y es remunerativo. Lo cuentan como parte del salario 2021 y eso correspondía al 2020 porque fue una propuesta integral la de diciembre. No tienen memoria, yo sí la tengo”, se quejó Roberto Macho, titular de ATE.

Entre los sueldos más bajos y los más altos, está el sueldo bruto medio que en diciembre del 2020 era de $50.900 y con los incrementos acordados, el bono y este 5% extra llagaría a diciembre de este año a unos $67.000.

Los salarios más bajos pasarían de $31.700 a $44.000 y en el caso de los más altos saltarían de $96.000 mil a $120.000 mil aproximadamente.

Ante la negativa de ATE, se dispuso un cuarto intermedio hasta el 30 de junio y ver la posibilidad de acercar posiciones. “Tenemos las reuniones de la semana que viene para definirlo, hay que acordarse de que es una reunión de revisión en el marco de un acuerdo entre las dos partes y la idea no es estirarlo. La idea es que se resuelva ahora, por eso trajimos una propuesta”, aclaró el subsecretario de Gestión Pública.

“Este 5% es nada sino se aplica sobre los adicionales, y en noviembre que toca la tercera reunión tratar de llegar a la inflación. Mañana (por hoy) a los de salud no le vas a decir un 5% porque sería una falta de respeto”, dijo Macho.

Por su parte, desde Ampros dicen que escucharán la propuesta pero avisan que “tenemos un valor agregado” y lo harán pesar en la discusión salarial. “Esta pandemia no va a pasar, la gente no ha tenido ni vacaciones, es más que esencial y sin reemplazo, sino pensamos un buen salario para la gente estás desfinanciando la salud”, indicó Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de Ampros a este medio.

Sute intimó al Gobierno

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que fue el único que no firmó el acuerdo y obtuvo el aumento por decreto, exige una convocatoria. “Estamos exigiendo la reapertura de paritarias no sólo porque han convocado a los otros gremios y nos dejaron afuera sino por el mismo atraso salarial del sector. Recordemos que ellos dieron por decreto un 20% y nos han otorgado la primera parte porque es en cuotas, es decir el 7% cuando la inflación supera el 21%”, dijo Laura Espeche, secretaria de Acción Social del gremio, a este medio.

Por ese motivo, enviaron una carta documento al Gobierno provincial y notas a la Subsecretaría de Trabajo porque “es una discriminación, están dejando a más de 60 mil trabajadoras y trabajadores de la educación afuera”.

En caso de que no haya respuestas, Espeche aseguró que “vamos a ir a medidas de fuerza para que nos escuchen y discutiremos en las escuelas qué medidas llevar adelante”.