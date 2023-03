El Gobierno lanza un nuevo concurso para trabajar en el Estado de Mendoza: cuántas vacantes son y para qué cargos

El Ministerio de Gobierno abrió esta semana la inscripción para las personas interesadas en acceder a siete cargos en el Estado provincial. En esta oportunidad, el llamado a concurso de ingreso es para tres vacantes en la Unidad de Control de Cannabis para cubrir los cargos de ingeniero industrial, abogado e ingeniero agrónomo, una vacante para cada cargo. También se concursarán 4 vacantes en la Dirección de Agricultura, para ingeniero agrónomo.

Las personas postulantes deben inscribirse a través del sitio de la Bolsa de Trabajo de Mendoza, donde se encontrarán los requisitos una vez esté abierta la convocatoria.

Concurso para ingresar en el Estado provincial

Este año está prevista la realización de concursos para cubrir 41 cargos en la administración central. 19 de ellos corresponden a concursos de Ingreso, y los 22 restantes, a Ascenso. Desde enero a la fecha se han realizado tres llamados para cubrir 27 cargos del total previsto para 2023.

La iniciativa del llamado a concursos se realiza en el marco de la Ley 9015, que define el Régimen de Concursos para el Personal de la Administración Pública Provincial, publicada en 2017.

Además, se destaca que los cargos se cubren con base en las necesidades que surgen, sin resentir el servicio y con la única finalidad de continuar brindando prestaciones de calidad a la ciudadanía. La documentación aportada por los postulantes tendrá carácter de declaración jurada y los originales le podrán ser requeridos en cualquier momento.

Una vez que se cumpla con el proceso de inscripción, se pasará a la etapa de preselección de postulantes, donde se constatará si cumplen con los requisitos solicitados para el cargo. Luego, los postulantes admitidos pasarán a la etapa de capacitación. Posteriormente, se realizará la evaluación de antecedentes y el examen de oposición.

Finalmente, se llevará a cabo una evaluación de aptitud psíquica del aspirante para el cargo al que aspira. Una vez concluida la evaluación de los postulantes admitidos, se elaborará el orden de mérito.

PASO A PASO PARA TRABAJAR EN EL ESTADO

Con respecto a los aspirantes para trabajar en el Estado Provincial, deberán inscribirse a través del sitio web de la Bolsa de Trabajo de Mendoza.

El concurso es abierto y la convocatoria está destinada a aquellas personas que deseen formar parte de la Planta del Estado Provincial, que acrediten la idoneidad y que cumplan con los requisitos establecidos en los requerimientos propios de cada concurso. En todos los casos se recomienda tener en cuenta los requisitos excluyentes de cada cargo.

Para aquellas personas que ya son agentes públicos y quieran participar de los concursos internos, deben inscribirse a través de la web https://rrhh.mendoza.gov.ar, a de la cual acceden habitualmente al recibo de haberes.

A continuación, un video explicativo para inscribirse para un cargo en el Estado de Mendoza.

PREGUNTAS FRECUENTES

1) ¿Por qué normativa se rigen los concursos?

El proceso de concursos para cubrir vacantes del Escalafón General ( Ley N° 5126) se rige por la Ley Nº 9015.

2) ¿A quiénes está destinada la convocatoria?

Hay dos tipos de convocatorias: las de ascenso y las de ingreso.

a) La convocatoria de ascenso: el concurso es cerrado y la convocatoria está destinada al personal que ya pertenece a la Planta del Estado Provincial.

b) La convocatoria de ingreso: el concurso es abierto y la convocatoria está destinada a aquellas personas que deseen formar parte de la Planta del Estado Provincial, que acrediten la idoneidad y que cumplan con los requisitos establecidos en los requerimientos propios de cada concurso. En todos los casos se recomienda tener en cuenta los requisitos excluyentes de cada cargo.

3) ¿Puedo postularme a más de un cargo?

Sí, puede postularse a los cargos que desee, teniendo en cuenta los requisitos excluyentes de cada convocatoria.

4) ¿Puedo postularme a un concurso cerrado de ascenso si trabajo en otro sector de la Administración Pública Provincial?

Sí, debo revistar en un cargo perteneciente al Escalafón General de la Administración Pública Provincial (Ley N° 5126) o no estar comprendido en otros regímenes especiales

5) ¿Qué pasa si no tengo toda la documentación que me solicitan al inscribirme?

No contar con la documentación respaldatoria no impide la inscripción al concurso. Es importante tener en cuenta los requisitos excluyentes, ya que si no se cuenta con la documentación respaldatoria el postulante no podrá ser admitido al proceso de selección.

6) ¿Cómo es el procedimiento de concurso? El Régimen de Concurso según la Ley N° 9015 consta de las siguientes etapas:

1 – Inscripción

2 – Preselección de Candidatos

3 – Curso de Nivelación

4 – Examen de Oposición

5 – Evaluación de Antecedentes

6 – Evaluación de Aptitud Psicológica

7 - Orden de Mérito

8 - Designación

7) ¿Cuál es la remuneración del cargo?

La remuneración está consignada en la Convocatoria de Llamado a Concurso.

8) ¿Cuál es la carga horaria?

La carga horaria está consignada en la Convocatoria de Llamado a Concurso.

9) ¿Cuál es el lugar de trabajo?

El lugar de trabajo está consignado en la Convocatoria de Llamado a Concurso.

10) ¿Hay edad límite para la inscripción?

Se pueden inscribir todas las personas que aún no hayan alcanzado la edad requerida para acceder a la jubilación ordinaria.

11) ¿Hay una edad mínima para la inscripción?

La edad mínima varía entre los 18 y los 21 años de edad dependiendo del cargo que se concurse y está consignada en la Convocatoria de Llamado a Concurso.

12) ¿Qué nivel educativo debo tener para postular a un cargo?

El nivel educativo mínimo requerido depende del cargo que se concurse y está consignada en la Convocatoria de Llamado a Concurso.

13) ¿Qué significa que la documentación aportada tiene el carácter de declaración jurada?

El postulante asegura la veracidad de todos los datos y la documentación aportada, por lo que en caso de constatarse falsedad en ellos el mismo quedará excluido del proceso de selección