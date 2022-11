El Gobierno enviará a la Legislatura el proyecto minero Cerro Amarillo

Mientras crece el reclamo de sectores empresarios y sindicales por la zonificación minera para Malargüe, el gobierno provincial apuesta por avanzar en proyectos contemplados dentro de la Ley 7722. Tal es así, que hoy el gobernador Rodolfo Suárez anunció que enviará la próxima semana a la Legislatura el proyecto Cerro Amarillo para que habiliten su etapa de exploración. Se trata de una mina de cobre ubicada en Malargüe.

“Es un proyecto que se lleva adelante en Malargüe. En su momento había ido a la Legislatura y hubo un problema con la Ley de Glaciares, que no estaba reglamentada y no se sabía bien dónde estaban ubicados. Hoy este proyecto está fuera de la zona de la ley, no afecta absolutamente nada, entonces es una gran oportunidad”, aseguró el mandatario provincial tras participar del Congreso Nacional de Pymes Constructoras en Maipú.

Además, explicó que “es un proyecto de cobre que va a la Legislatura, porque son los legisladores los que tienen que aprobar todos los estudios para comenzar la etapa de exploración, sin usar ninguna de las sustancias que la ley 7722 prohíbe”.

“Es una gran oportunidad de desarrollo del Sur. Y si a eso le sumamos lo que ya está ocurriendo en Hierro Indio y Potasio Río Colorado, que el potasio es uno de los minerales que más se requieren en el mundo en la actualidad sobre todo en Brasil y Chile, estamos ante una gran oportunidad para generar mucha riqueza para Mendoza desde Malargüe”, confió Suárez.

Y completó: “También esta semana estuve con el presidente de YPF, Pablo González, y confirmamos que comienzan a trabajar en los dos pozos de Vaca Muerta. Es un antes y después en el desarrollo de Mendoza sin dudas. Nuestra obsesión es generar empleo y riqueza para que los mendocinos vivan mejor”.

