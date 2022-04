El Gobierno del Frente de Todos presiona para alinear a los rebeldes

Contra las versiones que el viernes pasado lo daban fuera del Gabinete nacional, para sorpresa de muchos, Martín Guzmán recobró oxígeno político. El espaldarazo al ministro de Economía contra las críticas del kirchnerismo, vino ahora de parte de dos referentes peronistas que, paradójicamente, supieron tener mucho predicamento en los sectores del Frente de Todos que cascotean a Guzmán: Aníbal Fernández y Agustín Rossi. El respaldo llegó en la víspera de un día complicado para el Palacio de Hacienda: hoy se conocerá el dato oficial de inflación, posiblemente el más alto de la gestión de Alberto Fernández.

“Me parece que las gráficas que hizo Martín ayer son muy claras. Se gobierna con los que están dispuestos a acompañar. No se puede hacer más en eso. Yo no vi nunca al peronismo no acompañando a un presidente peronista”, dijo Aníbal Fernández. El ministro de Seguridad se definió como “hincha” y tiró un aviso para la interna: dijo que lo va a defender con “uñas y dientes”.

Integrante de los gabinetes de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, Aníbal Fernández envió un mensaje a las segundas y terceras líneas del gobierno, allí donde el kirchnerismo tiene una fuerte presencia. “Se gobierna con los que están dispuestos a acompañar. La última palabra es del Presidente. Los que no están de acuerdo, como mínimo, no deberían estorbar”, pidió. “No estoy tan talibán como para decir que tienen que irse”, agregó.

La aclaración de Aníbal Fernández respecto a qué deberían hacer los disconformes con el rumbo del gobierno, tiene relación con una de las definiciones de Martín Guzmán dichas en una entrevista a C5N: “el Presidente ha dicho ‘gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido’...”.

Muchos le asignaron a esta frase un par de destinatarios: el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y el Secretario de Energía, Darío Martínez, quien a mediados de marzo alertó por la falta de partidas para comprar gas natural.

Feletti había señalado la necesidad de que se bajaran lineamientos claros desde Economía y hasta reclamó una hoja de ruta para bajar la inflación. No lo dijo en off, sino ante los periodistas reunidos cuando se anunció la nueva etapa de Precios Cuidados. También se manifestó a favor de una suba de las retenciones, para desacoplar el alza de los precios internacionales (producto de la guerra en Ucrania) con los precios de los alimentos domésticos. Ayer, Feletti fue invitado por el gobernador Kicillof a un acto en el que se presentaron medidas para combatir la suba de precios de los alimentos en la provincia de Buenos Aires.

Fuentes de la Secretaría de Comercio Interior confirmaron a este diario que Guzmán y Feletti hablaron después de los dichos del ministro. “Tienen diálogo casi diario y una relación excelente; Feletti no se sintió aludido”, agregaron.

Las mismas fuentes comentaron que el Secretario quedó conforme “porque Guzmán convalidó sus comentarios al reconocer que la inflación no se le puede achacar a una secretaría, sino que depende la macroeconomía”.

También se dijo a este diario que Feletti “siempre estuvo alineado con Economía” y recordaron que el secretario se sentó al lado de Guzmán cuando se negoció la incorporación de Precios Cuidados al programa acordado con el FMI.

“No sé si existe otro economista en la Argentina que hubiese podido llevar la negociación con el FMI como la llevó Martín”, fue el elogio de Agustín Rossi.

Rossi encabezó el sábado en Rosario un plenario nacional de dirigentes alguna vez identificados con el kirchnerismo, pero que hoy se mantienen leales al Presidente Fernández. En todas las versiones cruzadas que hay respecto a un inminente relanzamiento del Gabinete nacional, hay coincidencia en señalar la reincorporación de Rossi.

“Yo no le pedí al Presidente volver a la gestión ni a ningún dirigente importante de nuestro frente. No hago operaciones de prensa ni especulo con dónde debo estar. El que tiene que estar cómodo con su gabinete es el presidente”, dijo Rossi, entrevistado por Jorge Lanata.

Rossi fue ministro de Defensa de Alberto Fernández, cargo que dejó el año pasado para enfrentar en la interna de Santa Fe al gobernador Omar Perotti, en la que fue derrotado y no logró contar con el apoyo de Cristina Kirchner.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno es fortalecer su gestión, no tiene que engancharse en el debate o en la discusión interna”, dijo Rossi.

Precisamente la gestión del Frente de Todos volverá a estar en cuestión cuando se conozca hoy la inflación de marzo. Guzmán buscó anticiparse a la mala noticia: “La inflación de marzo será la más alta del año, el índice va a superar el 6 por ciento”, avisó el lunes, cuando pidió “apoyo político” para combatir el alza de los precios y para “despejar la incertidumbre”.

El gobierno del Frente de Todos marcó su récord inflacionario en febrero, con un 4,7. Se descuenta que esa cifra será superada. En Casa Rosada esperan que no llegue al 6,5 por ciento de septiembre de 2018, cuando la inflación se le descontroló al gobierno de Mauricio Macri.

La interna entre leales al Presidente Fernández y el kirchnerismo habilitó al diputado opositor Rodrigo de Loredo a meter una cuña. El legislador radical cordobés afirmó que mientras Alberto Fernández tiene más funcionarios en el gobierno nacional, el kirchnerismo, a partir de presidir el PAMI y la ANSES, cuenta con más recursos. “Cristina tiene más presupuesto; vemos que Feletti, Máximo y todo el kirchnerismo exige soluciones, cuando son quienes deben darla”, afirmó.

En la tarde de hoy, se conocerá la inflación oficial. Horas antes habrá hablado la vicepresidenta Cristina Kirchner en un foro de parlamentarios europeos y latinoamericanos. Su mensaje seguramente dejará un eco en la Casa Rosada.