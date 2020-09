El gobierno de Axel Kicillof aclara que no habrá negociación con los Policías y demora el anuncio del aumento

En el tercer día de protestas de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof aclaró que no habrá una negociación con los uniformados que salieron a movilizarse y remarcó que los detalles del aumento salarial con el que esperan ponerle fin al conflicto recién se conocerán “entre mañana y pasado”.

“No hay una oferta que se tenga que validar. Es una determinación que va a tomar el gobierno provincial y va a anunciarla por decreto. Acá no hay una negociación paritaria porque no hay representación policial”, remarcó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, en declaraciones a radio La Red.

Aunque la ministra de Gobierno, Teresa García, aseguró que los detalles del aumento salarial para los policías se conocerán en las próximas horas, ahora Bianco señaló que recién será entre “mañana y pasado” porque, explicó, se están definiendo los detalles del esquema de incrementos que reclaman los policías.

“Todavía tenemos que determinar algunas cuestiones. Será entre mañana y pasado. Queremos que sea lo suficientemente amplio para que se terminen estas protestas”, dijo el jefe de ministros de Kicillof.

El funcionario provincial reconoció que “hay cierta tensión” por las movilizaciones de los policías, que se replicaron en La Plata y en otras de las grandes ciudades de la provincia. “Coincidimos con que el salario policial está retrasado, no es una novedad. En los últimos años la policía perdió 30% de su salario real”, dijo y admitió que el último aumento, de 4.000 pesos, “se fue licuando con la inflación de los últimos meses”.

El funcionario remarcó que los altos mandos de la Policía Bonaerense mantienen algunos contactos con los uniformados que salieron a movilizarse, pero evitó hablar de negociaciones.

Al respecto, dijo que “no hay una oferta” para los uniformados porque, insistió, la decisión es potestad del gobierno nacional. Incluso, recordó que la Corte Suprema de Justicia le negó la personería jurídica al sindicato que intentaron constituir los agentes de la fuerza.

“No es una cuestión gremial porque no hay un gremio, no está permitido por ley, no puede haber sindicalización”, subrayó.

Por último, el funcionario ratificó al ministro de Seguridad Sergio Berni, en el cargo, a pesar de las críticas que recibió por no haber contenido las protestas de los policías.