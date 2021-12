El Gobierno confirmó un bono de $6 mil para policías, menos que otros empleados públicos

El Gobierno de la Provincia oficializó en el último día hábil del año una suma fija no remunerativa de $6.000 para el Personal Policial y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza que además percibirán los beneficiarios de retiros y pensiones en virtud del sistema de movilidad vigente.

La suma se otorga a cuenta del incremento salarial 2022 y tendrá vigencia “para todo el personal de los regímenes salariales previstos por las Leyes Nº 6722 y 7493; y sus respectivas modificatorias, como así también para los beneficiarios del Régimen de Retiros y Pensiones del Personal Policial y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza”.

Esta semana, el Gobierno provincial anunció a cuenta de la negociación paritaria un bono no remunerativo ni bonificable de $7.200 para enero, cuyos destinatarios son todos los gremios estatales de la provincia, salvo a los empleados y magistrados judiciales y profesionales de la Salud , quienes este año ya habían rechazado el bono.

No obstante, la mayoría de los sindicatos no recibió de buena manera este monto debido a que no fue producto de conversación entre las partes y señalaron que “se arranca mal el año de discusión en paritarias”. En el Gobierno defendieron la medida y aseguraron que se consigue mantener un monto extra de manera previa a las reuniones, y que además beneficiará a los que tienen salarios más bajos.

El Poder Ejecutivo sorprendió con la noticia de un bono para los estatales en el mes de enero, teniendo en cuenta que en diciembre se terminará la última cuota de $6.000 en lo que correspondió a un bono de $54.000 en todo el 2021. De esta manera, la estrategia provincial se vislumbra similar el año que viene: se combinará la entrega de bonos de igual monto para todos los trabajadores (que tal como indica el Gobierno beneficia a los que tienen menores sueldos) junto a porcentajes al básico. La convocatoria a paritarias será en febrero.