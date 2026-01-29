29 de enero de 2026 - 07:27

El Gobierno avanza con la segunda etapa del sistema cloacal Costa Flores–Perdriel: cuánto fondos invirtió

La obra fue aprobada por decreto y contará con una inversión de 2,2 millones de dólares para ampliar el servicio sanitario en Luján de Cuyo.

La segunda etapa del proyecto apunta a mejorar el saneamiento y reducir riesgos ambientales en la zona.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó este lunes el financiamiento para la segunda etapa del proyecto “Sistema Integral Cloacal Costa Flores–Perdriel”, en el departamento de Luján de Cuyo, con una inversión de 2.205.906 dólares, equivalente a 17.500 millones de pesos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 3223, publicado en el Boletín Oficial, y establece la asignación de recursos, provenientes del Fondo del Resarcimiento, para avanzar con una obra destinada a ampliar la infraestructura sanitaria en la zona.

Según los informes técnicos que acompañan el decreto, el proyecto tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los vecinos de la cuenca Costa Flores y Perdriel, una zona que actualmente carece de infraestructura cloacal adecuada.

La falta de este servicio básico ha generado problemas de contaminación del suelo y riesgos sanitarios vinculados a enfermedades de origen hídrico.

Con la ejecución de esta segunda etapa, se busca completar un sistema integral que permita la recolección, evacuación y tratamiento de los efluentes cloacales, beneficiando a una población estimada en más de 13.000 habitantes al final del período de diseño.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino
El gobernador, Alfredo Cornejo y el intendente de Luj&aacute;n de Cuyo, Esteban Allasino.

El gobernador, Alfredo Cornejo y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

Disponibilidad de fondos y aval técnico

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial solicitó el visto bueno de Mendoza Fiduciaria para avanzar con el proyecto, organismo que confirmó la disponibilidad de los fondos necesarios.

Desde el área legal del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial se indicó que el proyecto fue presentado correctamente por la Municipalidad de Luján de Cuyo y que los informes técnicos y administrativos se ajustan a lo previsto en los decretos que regulan la priorización y elegibilidad de las obras.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas evaluó la capacidad financiera del municipio para afrontar el repago del financiamiento y concluyó que se encuentra en condiciones de hacerlo. El esquema prevé un crédito a mediano plazo, con tasa de interés del 0%, respaldado por los recursos que le corresponden a Luján de Cuyo en el Régimen de Participación Municipal.

