El Gobierno aseguró que el desempleo va a empeorar pero que la economía “tiene enormes posibilidades de recuperación”

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, sostuvo este sábado que la economía argentina “tiene enormes posibilidades de recuperación” en la pospandemia y destacó la herramienta del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), “no tiene fecha de vencimiento” ya que constituye un “sostén” que “ha dado muy buenos resultados” durante el aislamiento.

“En la Argentina tenemos una plataforma donde pararnos para reconstruir, con enormes posibilidades de recuperación. El plan económico tenía un hilo conductor: para la recuperación hacía falta tranquilizar la macroeconomía, poner la producción en marcha y generar empleo”, dijo Todesca en diálogo con CNN Radio.

Luego habló sobre las consecuencias del coronavirus en la economía del país y advirtió que los efectos son graves y modificaron los planes del Gobierno.

“El golpe sobre la economía es muy duro. La pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a observar datos muy fuertes, de una crisis inédita. Van a empeorar, eso va a suceder, lo decimos con toda claridad”, explicó.

En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en el contexto de pandemia, la funcionaria sostuvo que la inversión social “es fundamental porque el Estado tiene que salir a sostener a las familias y a las empresas”.

La funcionaria detalló que Alberto Fernández está elaborando un plan económico para la pospandemia pero advirtió que la realidad es más dificultosa de lo que imaginaron. “Nosotros siempre dijimos que para recuperar la economía había que tranquilizar la macroeconomía, poner a la producción en marcha y generar empleos; ese era nuestro objetivo y sigue siéndolo, pero después de la pandemia tendremos que hacer un esfuerzo todavía más grande”, indicó.

Con respecto al IFE analizó además que “hay un reclamo de no salir rápidamente porque ha funcionado” y es algo que ella comparte.

“Si eliminamos las políticas de sostén en provincias con menos restricciones por el coronavirus podríamos generar el resultado contrario, ya que hay personas que no están en cuarentena pero su trabajo aún no se recuperó y siguen necesitando el ingreso”, indicó.

También agregó que “uno de los peores errores que podríamos cometer es sacar el pie del acelerador de la ayuda económica demasiado rápido. Si retiramos las herramientas de sostén rápido en lugar de colaborar con la salida de la pandemia podríamos generar lo contrario. Queremos estar seguros de que no nos retiramos antes de tiempo”.

Además, Todesca dijo que los 9 millones de beneficiarios de las IFE son desocupados o trabajadores precarios. “Es un programa que dio muy buenos resultados. Por el momento no tiene fecha de vencimiento. Tenemos que lograr que cada peso que el Estado gaste lo gaste de la mejor manera posible. Tenemos que tener la responsabilidad de ver qué les pasa a las familias argentinas”.

Por otro lado, sobre el rol de la oposición analizó que “buscó recuperar un espacio perdido” tras las consecuencias de la pandemia, donde se “centralizó mucho la figura del presidente Alberto Fernández”, pero advirtió que “una cosa es querer recuperar protagonismo, y otra, es cómo lo hacés”.

“Creo que la pandemia vino de la mano de una concentralización de la figura del Presidente en una situación muy atípica y la oposición desplegó estrategias para volver a ganar una parte del espacio político. A mí esto no me parece mal, es el juego normal de la política”, dijo.

No obstante, consideró que “todos debemos entender lo dramático de la situación, la angustia de la gente y tratar de no pivotear perversamente sobre esa situación, las críticas son bienvenidas las ideas también, no hay alguien que todo lo sabe, así que estamos abiertos a las críticas y programas alternativos”, manifestó.

En ese marco, la vicejefa de Gabinete diferenció que “una cosa es querer recuperar protagonismo, y otra cosa, es cómo lo hacés”.

“Yo creo que hay buenos exponentes de la oposición y otros que juegan al límite, y si nos paramos sobre el malestar de la gente, nos resbalamos hacia una grieta donde, en este contexto, no tiene sentido, porque no es de allí de donde van a salir las mejores ideas”, interpretó Todesca tras lo cual recomendó “más diálogo y menos agresión”.